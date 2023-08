Delší dolety, lepší nosnost. Ukrajina dohání ruský náskok i drony z Česka

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„FPV drony jsou, co se týče motoru, extrémně výkonné, takže dokážou unést daleko větší zátěž než klasický mavic,“ vysvětluje v podcastu Kontext autor české iniciativy Vozím drony na Ukrajinu, který si z bezpečnostních důvodů nepřeje zveřejnit své jméno.

Poslechněte si celý rozhovor s dodavatelem dronů v Kontextu:

„Na palubě je kamera a vy tak všechno vidíte v přímém přenosu. Je to jako kdybyste v tom dronu seděl. Můžete ho řídit v poměrně velké rychlosti, klidně až 140 kilometrů v hodině a navést dron přímo na cíl nebo třeba zalétnout do budovy,“ dodává.

Ještě před rokem byly FPV drony záležitostí nadšenců, kteří se speciálními brýlemi závodili v prolétávání branek. Dnes v poměru cena/výkon představují jednu z nejefektivnějších zbraní na ukrajinském bojišti a sociální sítě každý den plní záběry ze sebevražedných strojů nalétávajících na tanky, transportéry nebo prchající pěšáky.

Laciné a velmi dostupné drony s výbušnou hlavicí se během pár dnů naučí ovládat téměř každý a může s nimi ničit techniku za miliony. Údajně nejúspěšnější dronař na ukrajinské straně je podle deníku The Guardian dvaatřicetiletý ajťák, který zlikvidoval dvacet kusů ruské obrněné techniky, včetně pěti tanků.

Hlavní výhodou kvadrokoptér sestrojených z komerčních součástek je především nízká cena. Zatímco jeden americký profesionální kamikaze dron Switchblade vyjde na 52 tisíc dolarů, dobrovolníci se dokážou dostat na 500 až tisíc dolarů za kus.

„Malé drony si může stavět kdokoliv. Stáhnete software, nahrajete ho do řídící jednotky, zapájíte kabely od motorů, dáte baterku, kameru, vysílačku a letíte. Každý může sejmout tank tím, že si přiváže granát na něco, co si může sám udělat. A stojí to 10 tisíc korun,“ vysvětluje autor iniciativy Vozím drony na Ukrajinu.

Za poslední rok spolu s kolegy dodal ukrajinským vojákům desítky dronů a dnes ve spolupráci s iniciativou Aerorozvědka staví vlastní stroje ARCZ07 a ARCZ09. Primárně jsou určeny ke kamikaze útokům, jejich využití však může být daleko širší.

„Nejsou to průzkumné drony, nemají skvělou optiku. ARCZ07 se často používají jako kamikaze drony, ale není problém s nimi například odnést zdravotní materiál na konkrétní místo. Když je potřeba ho shodit, tak se prostě vypnou motory a dron se při rotaci přinese zpátky,“ vysvětluje autor iniciativy a sám závodní dronař.

Vozím drony na Ukrajinu Česká sbírka dodala ukrajinským obráncům už více než 150 dronů. Byly nasazeny po celé linii fronty od Chersonu po Charkov. Zatím poslední zásilka zamířila ke Kupjansku, kde ukrajinská armáda brzdí ruskou ofenzivu.



Číslo účtu: 8294604614/5500

IBAN: CZ4055000000008294604614

Na Ukrajině dnes fungují desítky podobných start-upů. Například neziskovka Eskadrona sestrojí každý měsíc tisíc dronů Pegasus, které unesou dvoukilovou protitankovou pumu PTAB. Požadavky fronty jsou však daleko větší.

Čechům nejde o to dodat tisíce obyčejných dronů, ale spíš zajistit menší počet vylepšených strojů. „Delší dolety, lepší nosnost. Jen ukrajinská výroba totiž nestačí. Trn z paty jim to nevytrhne, ale jsme malou kapkou v moři,“ říká.

Ani Rusové ovšem nezahálejí. Vyčkávací munice ZALA Lancet z produkce koncernu Kalašnikov s doletem až 40 kilometrů působí Ukrajincům těžké ztráty na obrněné technice. Na Telegramu probíhají desítky sbírek na FPV drony pro frontové jednotky.

„Nepřítel rozšiřuje montáž dronů po celé zemi. Nejednodušší FPV drony montují tisíce rukou na odborných učilištích, vojenských školách a věznicích. Ruský stát centrálně zadává zakázky velkým továrnám v Číně na devět až dvanáct měsíců dopředu,“ upozornila nedávno ředitelka Centra podpory aerorozvědky Marija Berlinská.

Experti se bojí, že Rusko bude mít časem vzhledem ke svým kapacitám a družbě s Čínou navrch. A viní ukrajinské ministerstvo obrany, že masovou produkci dronů zatím pořádně nenastartovalo. „Zdá se, že je to pravda. Rusové mají dronů daleko víc, jsou o půl roku napřed. Ukrajina šíleně zaspala a bohužel na to doplácí. Ale nikdy není pozdě začít,“ dodává autor iniciativy Vozím drony na Ukrajinu.

V čem spočívá hlavní význam bezpilotních útoků na Moskvu? Rozhodnou drony válku? A jak se na válku budoucnosti připravuje česká armáda? To vše se dozvíte v podcastu Kontext.