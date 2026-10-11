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Mezi Ukrajinou a Ruskem začíná platit energetické příměří, sdělil Trump

Autor: ,
  16:28
Zleva: Vladimir Putin, Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj

Zleva: Vladimir Putin, Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj | foto: Koláž iDNES.cz

Ruský prezident Vladimir Putin na vojenské základně Čebarkul v Čeljabinské...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na zasedání Valného shromáždění OSN....
„Nárůst cen? My jsme to zavinili!“ Nálepka s vyobrazením amerického prezidenta...
Americký prezident Donald Trump znovu navštívil Texas, aby podpořil...
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Ve válce mezi Ukrajinou a Ruskem podle amerického prezidenta Donalda Trumpa s okamžitou platností začíná platit energetické příměří. Obě strany s ním souhlasily, tvrdí na své sociální síti Truth Social, kde také vyzývá, aby ho nikdo neporušil.

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