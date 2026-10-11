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Výsledky voleb
S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit
Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...
Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin
Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...
KVÍZ: Augle, fčil, rola, pali. Jak dobře rozumíte brněnskému hantecu?
Brněnský hantec, neboli slang kombinující češtinu s řadou cizích jazyků, proslavil už před 50 lety bavič a silák Franta Kocourek. Později tuto brněnskou pouliční mluvu zpopularizoval při svých...
Letadlovka Abraham Lincoln s psychicky zdeptanou posádkou připlula zpět do USA
Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln ve čtvrtek večer doplula k domovské základně u San Diega po rekordně dlouhém nasazení na moři, jehož součástí byla podpora války s Íránem. Napsala to...
Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů
Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...
Příští týden chci mít o koalici jasno, snad nás neobejdou, věří Vereš z vítězného ANO
Očekával lepší výsledek. Ale nakonec je ostravský lídr hnutí ANO Richard Vereš rád za jednoznačné vítězství a věří, že povolební vyjednávání rychle skončí potvrzením vůdčí role hnutí.
Prezidentské volby mohou být, ale ať Putin zařídí klid zbraní, vzkazuje Zelenskyj
Ukrajina uspořádá volby, pokud ruský vůdce Vladimir Putin poskytne 60 dní klidu zbraní, prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na kritické komentáře amerického prezidenta Donalda...
Rijád den po útoku Húsíů na letiště hlásí další explozi
V Rijádu se dnes znovu ozvala exploze, píše agentura AFP. Stalo se tak den po útoku na místní letiště, který si vyžádal 12 mrtvých a přes 300 zraněných.
Naše Česko slavilo ve velkém. Přesvědčil jsem Kubu o odchodu z ODS, přiznal Maroš
Nálada v hnutí Naše Česko se po ospalém začátku při deštivém odpoledni proměnila po sečtení většiny okrsků komunálních i senátních voleb v nadšení a bujaré oslavy. Mezi slavícími byl i náměstek...
PRO s Rajchlem v Hradci propadli, některé voliče prý znechutil na sítích
Sázka na známé jméno v Hradci Králové straně PRO nevyšla. Na její kandidátce se Svobodnými a Přísahou figuroval i předseda strany Jindřich Rajchl, jenže u voličů propadl. Strana skončila mezi čtyřmi...
STAN v Praze řeší další postup. Hlaváček chce mít o koalici jasno v listopadu
Pražský STAN, který v komunálních volbách získal v hlavním městě 17 mandátů, má v neděli večer na programu schůzi nově zvoleného zastupitelského klubu. Následovat bude tisková konference, která je...
Foldyna výrazně přišel o hlasy. Kauza domácího násilí se do voleb promítla, míní
Značný pokles preferenčních hlasů oproti minulým komunálním volbám v Děčíně zaznamenal Jaroslav Foldyna, výrazná tvář SPD. Získal 1 079 preferenčních hlasů, před čtyřmi lety jich přitom bylo 2 812....
Mezi Ukrajinou a Ruskem začíná platit energetické příměří, sdělil Trump
Ve válce mezi Ukrajinou a Ruskem podle amerického prezidenta Donalda Trumpa s okamžitou platností začíná platit energetické příměří. Obě strany s ním souhlasily, tvrdí na své sociální síti Truth...
Nislerová vyjedná místo v pražské koalici, věří Hřib. Neúspěch přičítá billboardům
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib věří, že se lídryni pražské kandidátky Tereze Nislerové podaří vyjednat místo v koalici společně se Starosty a Prahou sobě. V rozhovoru pro iDNES.cz hodnotí výsledky voleb...
Čižinský má na Praze 7 většinu, jeho uskupení ale bude jednat o koalici
Praha 7 sobě, která vyhrála volby v Praze 7 a se zhruba 57 procenty hlasů získala 18 mandátů, bude jednat o koalici s Piráty a se Starosty a nezávislými (STAN). Řekl to starosta a lídr Prahy 7 sobě...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Debakl SPD? Hnutí unikl magistrát v sedmi krajských městech, pohoršilo si i v Ústí
Hnutí SPD Tomia Okamury utrpělo výraznou porážku v komunálních volbách. Přišlo o všechny mandáty v Praze, Brně i Ostravě, kde mělo sedm křesel. Pětiprocentní hranici SPD nepřekročila ani v Liberci,...
V Praze 6 se stane starostou Petr Prokop ze STAN, vládnout bude dosavadní koalice
V Praze 6 bude pokračovat koalice STAN, ODS a KDU-ČSL a Prahy 6 Sobě s podporou Zelených. Starostou městské části se stane Petr Prokop (STAN), napsal na síti X dosavadní radní městské části Jan...