Děláme to stejně dobře jako oni. Jak chutnají ženám na Ukrajině mužské profese

Hornice Ljudmyla Vaškatová stojí před důlním průmyslovým výtahem ze sovětské éry a je připravena sfárat do hloubky 2 000 metrů pod zem. Čeká ji vyčerpávající šestihodinová směna v uhelném dole na východě Ukrajiny. Žena ale vypadá zcela nevzrušeně. Poslední, co viděla, než vstoupila do kovové klece a ponořila se do tmy s desítkami dalších horníků, byla cedule vyzývající pracovníky k opatrnosti. „Čekáme vás doma,“ stojí na ní napsáno. Je to drsná připomínka nebezpečí, které hrozí každou minutou při práci ve frontovém dole v těžce ostřelovaném městě Pokrovsk.

„Zpočátku bylo fárání do podzemí děsivé, ale člověk si brzy zvykne,“ říká devětačtyřicetiletá Ukrajinka, když kolem ní procházejí polonazí dělníci, jimž právě skončila noční šichta. Tvářemi mají černé od uhelného prachu a po tělech jim stéká pot. Reportáž s ukrajinskými dělnicemi vydal portál The Guardian.

Plat je stabilní

Putinova invaze na Ukrajinu, kvůli níž skončily statisíce ukrajinských mužů na frontě, vyhnala ženy, jako je ona, do dolů. jejich úkolem je udržet v chodu ekonomiku země. Podle nedávné studie si nyní téměř tři čtvrtiny ukrajinských zaměstnavatelů stěžují na nedostatek pracovních sil. V Kyjevě se kvůli nedostatku pracovníků prodloužily intervaly mezi vlaky metra, protože narukovalo 10 procent zaměstnanců. V celé zemi je momentálně 30procentní nedostatek řidičů autobusů.

Bývalá učitelka ve vesnické škole ve východní Doněcké oblasti Vaškatová přišla o práci loni. Neustálé ruské ostřelování totiž donutilo její žáky přejít na online výuku. Při procházení internetu uviděla na Facebooku inzerát největšího ukrajinského výrobce oceli Metinvest, který nabízel práci v dole Pokrovsk. Nabíral pracovníky na obsluhu strojů v podzemí.

„Plat je dobrý a stabilní, což je v dnešní době poměrně vzácné,“ říká Ukrajinka. Proto jí inzerát zaujal. „Byla jsem učitelka, ale teď jsem zase studentka. Je to zajímavý proces,“ komentuje změnu zaměstnání. Zbývá jí ještě několik týdnů školení, než bude moci obsluhovat stroje bez dozoru.

Aby firmy umožnily ženám pracovat v podzemí, zrušila ukrajinská vláda zákon dříve zakazující ženám pracovat ve škodlivých nebo nebezpečných provozech. Některé ženy se této příležitosti chopily téměř okamžitě, protože pracovních míst v boji zničeném regionu se nedostává.

Na pohlaví nezáleží

V temném a zaprášeném labyrintu uhelných slojí pracuje nyní i padesátiletá Marina Vychrevná. Po třech desetiletích práce v povrchovém dole, kde pracovala na třídičce uhlí, uvítala příležitost, kterou jí válka poskytla. V podzemí se vyučila inspektorkou kontroly kvality. Její plat se zdvojnásobil na 19 000 ukrajinských hřiven (11 600 Kč) a s přílivem dalších žen do provozu se mezi nimi vytvořilo kamarádské pouto. „Myslím, že je skvělé, že se k nám přidává stále více žen. Holky se navzájem podporují,“ říká dělnice. Dodává, že její kamarádky byly zpočátku překvapené, když jim o své práci řekla, ale od té doby se vyptávaly na volné pozice.

Jednadvacetiletá Violetta Loevská, která také nedávno začala pracovat v dole na měření hladiny metanu, říká, že považuje za svou povinnost udržet důl v provozu. Zejména proto, že její strýc, který v dole pracoval, skončil na frontě. „Každý chápe, že není dostatek mužů. Když tady nebudeme pracovat my, kdo tedy?“ ptá se.

Sama zdůrazňuje, že na pohlaví nezáleží. Odmítá představu přetrvávajícího stigmatu spojeného s převzetím tradičně mužských rolí. „Dobře jsem věděla, do čeho se pouštím. Ženy mohou tuto práci vykonávat stejně dobře jako muži. Záleží jen na tom, aby ostatní horníci byli v bezpečí,“ dodává.

Přizpůsobit se!

Obory, v nichž na Ukrajině převažuje mužská pracovní síla, jako je hornictví, doprava anebo stavebnictví, dostaly mobilizací citelný zásah. Poté, co prezident Zelenskyj snížil věk pro odvod na 26 let, se očekává, že tato životně důležitá odvětví budou i nadále čelit úbytku pracovních sil. Na východě země je však nedostatek obzvláště citelný. Mnoho rodin utíká do zahraničí nebo do relativního bezpečí západní Ukrajiny. „Od začátku války vstoupilo do ozbrojených sil 915 z 6578 mužů pracujících v Pokrovském dole společnosti Metinvest, zatímco další z nich region opustili,“ říká Serhij Stěpaněnko, vedoucí personálního oddělení dolu v Pokrovsku.

Dodává, že asi 30 žen zatím nastoupilo do práce v podzemí, zatímco některé začaly pracovat na tradičně mužských pozicích v logistice a dopravě. Mnoho dalších fyzicky nejnáročnějších pozic však podle něj zůstane pro ženy tabu. „Deficit pracovníků je problematický a zaměstnávání žen ho nespraví,“ říká Stěpaněnko. Důl byl podle něj nucen změnit výhled výroby na letošní rok právě na základě dostupných pracovníků.

Kromě mnoha obvyklých rizik a dlouhodobých zdravotních vlivů práce v uhelném dole čelí horníci v Pokrovsku také hrozbě neustálého ruského bombardování. Důl se nachází necelých 25 km od fronty a ruské jednotky se v posledních týdnech pomalu přibližují k městu.

Nedostatek mužů je však cítit i daleko za frontovou linií, kde se neustálý hluk raketových poplachů a dělostřeleckých granátů stal součástí každodenního života. Aby se ukrajinská vláda s některými z těchto problémů vypořádala, ona i nezávislé organizace zřídily po celé zemi urychlené rekvalifikační programy pro ženy. Jen před několika dny se na předměstí Kyjeva sešla skupina žen na kurzu řízení nákladních automobilů, který pořádala nevládní organizace Reskilling.

„Řízení kamionu bylo tradičně mužskou profesí, ale já jsem si vždycky chtěla vyzkoušet, jaké to je sedět za volantem tak silného stroje,“ říká Ukrajinka Valentyna Kaistrenovová, která žila v Mariupolu před ruskou okupací města. Poznamenává, že od žen se dlouho očekávalo, že zůstanou doma a budou se starat o děti.

„Nyní se však situace v zemi změnila a my jsme se musely přizpůsobit,“ uzavírá podle The Guardianu.