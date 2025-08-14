Ukrajinci trefili obří rafinerii Lukoilu. Rusko hlásí zničení ukrajinské výroby raket

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Ruská obrana během noci zničila 44 ukrajinských dronů, tvrdí ruské ministerstvo obrany bez zmínky o případných škodách. „V důsledku pádu trosek (dronů) se rozlily a vzplály ropné látky ve volgogradské rafinerii. Hasiči hasí plameny. Podle předběžných údajů nejsou ranění a oběti,“ napsal gubernátor Volgogradské oblasti Andrej Bočarov na sociální síti Telegram.
Ještě dříve o náletu na milionový Volgograd informovaly četné ruské zdroje a úřady uzavřely místní letiště. Na internetu se objevily záběry požáru v rafinerii.
Volgogradská rafinerie Lukoilu je největší výrobce pohonných hmot na jihu Ruska, její kapacita činí 14,8 milionu tun. Ukrajinské drony ji napadly loni a letos opakovaně, podnik podle tisku po náletech přerušoval výrobu.
Ukrajinské drony rovněž zaútočily na budovu regionální vlády v Belgorodu. Stalo se tak již počtvrté, oznámil gubernátor Vjačeslav Gladkov. Kvůli náletu se zavřelo také velké nákupní středisko ve správním středisku oblasti ležící na západě Ruska, poznamenala agentura Interfax. Gladkov dříve informoval o třech raněných při náletu na Belgorod.
Nejméně 13 raněných si pak vyžádal útok ukrajinských dronů na centrum Rostova na Donu, dva ranění jsou ve vážném stavu, informoval ruský gubernátor.
Rusko: Zničili jsme ukrajinské rakety Sapsan
Ruská tajná služba FSB tvrdí, že poskytla ozbrojeným silám informace, které jim umožnily zasáhnout čtyři ukrajinské zbrojovky vyrábějící rakety Sapsan. Způsobené škody jsou „ohromné“ a přesahují škody, které ruskému bombardovacímu letectvu způsobil útok ukrajinských dronů na čtyři letecké základny v ruském týlu během operace Pavučina, tvrdí FSB podle agentury TASS.
O údajném zničení ukrajinského raketového programu informovalo také ruské ministerstvo obrany. Rakety Sapsan byly – podle FSB za pomoci Německa – vyvinuty, aby zasahovaly cíle ve vzdálenosti až 500-700 kilometrů, v jejich dostřelu by se tak ocitla Moskva a okolí. Při operaci Pavučina na začátku června drony zničily či vyřadily z provozu podle ukrajinského odhadu až 41 letounů, poznamenala stanice BBC News.
Rusko penetrovalo frontu v Donbasu. Syrského už ostřelují i ze Západu
Podobná tvrzení znepřátelených stran nelze v podmínkách válečného konfliktu bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů.
Ukrajina se čtvrtým rokem brání ruské vojenské agresi, součástí války jsou i vzájemné útoky podnikané bezpilotními letouny v hloubi nepřátelského území. Obě strany popírají, že by útočily na civilisty, ale OSN prověřila a potvrdila, že ve válce rozpoutané na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina zahynuly tisíce civilistů, včetně žen a dětí, v drtivé většině Ukrajinců. Kyjev tvrdí, že útoky dronů na cíle v hloubi Ruska mají oslabit ruské válečné úsilí.