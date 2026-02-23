Ukrajinci zasáhli v hloubi Ruska klíčovou ropnou stanici, místní hlásili řadu výbuchů

Nejméně tři lidi zabily a několik dalších zranily noční ruské útoky na Ukrajinu, informují úřady. Dva životy si vyžádal útok na Oděskou oblast, jeden člověk zemřel při úderu na Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. Ukrajinské síly naopak v noci opět podnikly útoky v hloubi Ruska a podle telegramových kanálů zasáhly důležitou ropnou čerpací stanici.

V Oděské oblasti podle agentury Reuters útočily ruské drony. Dva lidé, 20letá žena a 45letý muž, přišli o život, když jeden z dronů spadl na odpočívadlo pro kamiony, což způsobilo požár. Vedle dvou mrtvých si údery v Oděské oblasti vyžádaly i tři zraněné.

V Záporoží Rusové poškodili blíže neupřesněný průmyslový objekt. Vedle jednoho mrtvého je odtud hlášen i jeden zraněný. Informoval o tom šéf oblastní správy Ivan Fedorov.

Podle ukrajinského letectva Rusko v noci proti Ukrajině zaútočilo jednou balistickou raketou Iskander-M a 126 drony. Protivzdušná obrana 105 bezpilotních letounů zneškodnila. Raketa a 20 dronů zasáhly 11 míst, ještě jedno místo zasáhly trosky sestřeleného dronu.

Ukrajinské útoky směřovaly mimo jiné proti Voroněži, ležící asi 500 kilometrů jižně od Moskvy. Na město zaútočilo 14 dronů a také „vysokorychlostní cíl“, uvedl gubernátor Alexandr Gusev. Vysokorychlostním cílem měl podle BBC News nejspíše na mysli raketu.

Jako obvykle v těchto případech ruské úřady tvrdí, že protivzdušná obrana vše sestřelila. Trosky však podle Guseva zasáhly jeden z objektů energetiky Voroněže, což způsobilo krátkodobé problémy s dodávkami elektřiny ve dvou čtvrtích města.

Rusko znovu útočilo na ukrajinskou energetiku, použilo drony i řízené střely

Při náletu ukrajinských dronů na Almeťjevsk v Tatarstánu v ruském Povolží vypukl požár v průmyslové zóně, oznámily městské úřady. Podle telegramového kanálu Astra se cílem útoku stala ropná čerpací stanice Kalejkino. Lidé z okolí hlásili velký počet výbuchů a požár.

Stanice Deutsche Welle píše, že Kalejkino je klíčovou čerpací stanicí společnosti Transněfť, do které proudí ropa z různých míst v Rusku a skladuje se v desítkách nádrží. Dále se odsud čerpá například do rafinerie v Nižněkamsku nebo na exportní trasy včetně ropovodu Družba.

Almeťjevsk

Almeťjevsk

Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho protivzdušná obrana v noci zneškodnila 152 ukrajinských dronů, z toho 65 nad Belgorodskou oblastí sousedící s Ukrajinou. Kolik dronů narušilo ruský vzdušný prostor, Moskva nezveřejňuje.

Za další „velkou zkoušku“ neděli a noc na pondělí označil belgorodský gubernátor Vjačeslav Gladkov. Region se podle něho stal cílem ukrajinských dronových útoků i ostřelování raketami. Poškozená je podle něho kritická energetická infrastruktura.

