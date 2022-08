Praxe z PlayStationu pomáhá. Ukrajina už vycvičila stovky operátorů dronů

Ukrajinští vojáci na poli na předměstí Kyjeva třímají v rukou ovladače a rozmlouvají o tom, jakým směrem vyslat dron, který jim právě hučí nad hlavami. „Úspěšná navigace dronu vyžaduje určitou dovednost,“ říká Oleksandr, vedoucí výcvikového střediska Dronarium.

„Pro někoho, kdo umí hrát na PlayStationu je ovládání jednodušší,“ dodává pětačtyřicetiletý muž, jenž si nepřál uvést své příjmení. Kurz ovládání dronu trvá pět dní a do každého se zapojí třicet až pětatřicet vojáků, které sem vyslali velitelé jejich útvarů z různých koutů země.

Účastníci mají k dispozici patnáct typů lehkých strojů, které lze ovládat na vzdálenost čtyř až sedmi kilometrů. Cílem je trénovat situace, s nimiž se vojáci pravděpodobně setkají na bojišti. Ke zkoušeným zařízením patří například DJI Mavic Mini, Mavic Air nebo Mavic Pro.

Lektoři rozdělí účastníky do dvojic a vyšlou je do terénu, kde dostávají informace o armádních objektech nalezených na „blízkém místě“. Cílem vojáků je nepozorovaně doletět dronem na určenou lokaci, pořídit co nejvíce fotografií a poté se s dronem opět vrátit zpět tak, aby ho nepřítel nezaznamenal. Jakmile předají získané informace svému veliteli, mise končí.

Oleksandr, jenž se dříve živil prodejem potřeb pro chovatele, středisko založil v měsících po vypuknutí invaze. První pobočku otevřel v západoukrajinském Lvově, poté následovala ta v metropoli. Sám se s dronem naučil létat před osmi lety, nikdy ho ale nenapadlo, že se díky svému koníčku stane nepostradatelnou součástí ukrajinského boje proti nepříteli.

6. června 2022

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Budeme pokračovat až do konce“

Rusko disponuje rozsáhlou flotilou pozorovacích dronů Orlan-10, Ukrajina pak nejčastěji používá vlastní pozorovací drony Leleka či Furia. Do akce vysílá také americké kamikaze drony Switchblade či polská zařízení Warmate. Zásadní roli při ničení nepřátelských obrněnců i objektů pak sehrávají ozbrojené stroje Bayraktar TB2 turecké provenience.

Mnoho vojáků, kteří přicházejí do centra, má podle Oleksandra své vlastní komerční drony, se kterými létají na frontě. „Během války jsme si uvědomili, že drony jsou zásadní. Ale spousta vojáků s nimi havarovala, protože nevěděli, jak je správně používat,“ popsal listu The Telegraph.

dronariums Пальне – це кров війни. Коли набрав темп, зупинитися не просто проблематично, а неможливо, тому що в наших жилах завжди текла кров. І серце б’ється, і тіло, і розум ведуть тебе вперед.

Часом перехоплює подих і думаєш, що кроку неможливо ступити, бо ніби все проти тебе. Але кожен новий крок додає сили і впевненості, що ти на правильному шляху. І завжди знайдуться ті, хто будуть готові подати руку допомоги. Сьогодні хочеться подякувати мережі OKKO, яка незмінно підтримувала і підтримує нас дотепер. Окрема подяка особисто керівниці департаменту корпоративних комунікацій ОККО Yaroslava Poliakova .

І така допомога сприяє нашому розвитку. Тож, в усіх наших навчальних центрах Dronarium Україна запускає курси fpv – для специфічних задач ;) Це коли пілот керує дроном, отримуючи зображення з камери коптера на шолом. oblíbit sdílet odpovědět uložit

Jeho střediska již vycvičila více než 700 vojáků. „Budeme pokračovat, dokud válka neskončí,“ říká Oleksandr.

Stejnou motivaci má i jeden z lektorů, Maxim Gerasimov, podle kterého je kurz náročný. „Vojáci musí v krátkém čase přijmout hodně informací. Při úkolech simulujeme podmínky na frontě, abychom je připravili,“ líčí. „Naši studenti jsou velmi oddaní. Přijedou na pětidenní výcvik a pak se vrátí do první linie a dělají vše, co je v jejich silách,“ dodává Gerasimov.

Podle listu Odessa Journal má v brzké době na Ukrajině vzniknout dalších deset podobných školících center pro operátory dronů.

1. května 2022