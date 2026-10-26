Podle Guseva ruské síly během noci ve Voroněžské oblasti zničily 113 dronů, z nichž více než 70 bylo přímo nad Voroněží.
K událostem ve městě napsal, že značná část zraněných cestovala ve vlaku, na který dopadly trosky zničených dronů, a že požáry vypukly v několika průmyslových objektech, v obchodním centru, v bytovém domě či na školním stadionu. Téměř ve všech částech města byly podle něj poškozeny fasády budov a okna. Ruský činitel přitom vzdušný úder označil za teroristický.
Šéf správy ukrajinské Záporožské oblasti Mychajlo Semikin napsal, že bilance nočních ruských úderů na Záporoží vzrostla na čtyři zraněné. O dalších dvou zraněných informovaly ukrajinské úřady v Černihivské oblasti a tři zraněné civilisty hlásí podle webu Ukrajinska pravda správa města Izjum v Charkovské oblasti, na které podle nich Rusko v noci zaútočilo leteckými pumami.
Ruské ministerstvo obrany v ranním hlášení uvedlo, že v noci na Ukrajině útočilo na logistická střediska a energetickou infrastrukturu či na přístavy a plavidla, které ukrajinské síly využívají. Podle tohoto hlášení ruské síly zasáhly například přístav v černomořském městě Čornomorsk jižně od Oděsy a také nákladní loď. Toto plavidlo podle ruského ministerstva obrany mířilo do Oděsy s vojenským materiálem.
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Kromě toho resort obrany v Moskvě ráno informoval o nočním sestřelu 290 ukrajinských bezpilotních letounů nad 16 ruskými regiony. O škodách se nezmiňuje.
Ukrajinské letectvo informovalo, že Ukrajina v noci na dnešek čelila útokům 140 dronů, protiradarové střely Ch-31P a třem řízeným střelám Ch-59/69. Protivzdušná obrana sestřelila, případně radioelektronickým bojem zneutralizovala všechny střely Ch-59/69 a 112 dronů. Ruské útoky zasáhly 15 míst, trosky sestřelených dronů a raket pak dopadly na čtyři další místa.