Neuděláme žádné ústupky ohledně Donbasu, „Novoruska“ a Krymu, vzkazuje Rusko

  10:52
Moskva se nechystá při mírových jednáních o Ukrajině učinit ústupky ohledně Donbasu, „Novoruska“ a Krymu, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Rusko za žádných okolností ani nebude souhlasit s rozmístěním vojsk členských států NATO na Ukrajině, dodal diplomat.
Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov (14. února 2024)

Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov (14. února 2024) | foto: Profimedia.cz

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (uprostřed vpravo) si podává ruku se...
Do Berlína dorazil zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff...
Ruský diktátor Vladimir Putin (2. prosince 2025)
Zástupci USA jednají s ukrajinskými a evropskými představiteli o možném příměří...
Ruský prezident Vladimir Putin dal již dříve najevo, že jako podmínku ukončení války proti Ukrajině požaduje celý region Donbas, tedy Doněckou a Luhanskou oblast na východě Ukrajiny, včetně částí, které ruská vojska dosud nedobyla, a také „Novorusko“, což je výraz, který ruští politici používají i pro další území na jihovýchodě Ukrajiny, kde Rusko částečně okupuje Chersonskou a Záporožskou oblast.

Tyto regiony Moskva v září 2022 prohlásila za připojené k Rusku. Ukrajinský poloostrov Krym anektovalo Rusko již v roce 2014. Většina světa tyto anexe neuznává.

„(...) v žádném případě nemůžeme přistoupit na kompromis (ohledně pěti anektovaných ukrajinských regionů), protože podle našeho názoru by to znamenalo přehodnocení velmi základního prvku naší státnosti, zakotveného v naší ústavě,“ zdůraznil Rjabkov. „Za žádných okolností nejsme ochotni podpořit, schválit či se smířit s jakoukoliv přítomností vojsk NATO na území Ukrajiny,“ prohlásil podle TASS v rozhovoru poskytnutém americké stanici ABC News.

Rusko podle Rjabkova stále netuší, jak dopadla berlínská jednání mezi ukrajinskou, americkou stranou o urovnání konfliktu. „Nemáme tušení, co se tam stalo,“ řekl.

Diplomat současně tvrdil, že Rusko „je připraveno na dohodu“ se Spojenými státy a řešení ukrajinské krize se již rýsuje na obzoru. „Jsem si velmi jistý a téměř přesvědčený, že jsme na pokraji vyřešení této hrozné krize,“ zdůraznil. Ruské tažení do sousední země vysvětloval Rjabkov tím, že se tam „události vyvíjely velmi špatným směrem“.

Válka na Ukrajině

16. prosince 2025

16. prosince 2025

16. prosince 2025

16. prosince 2025  10:52

16. prosince 2025

16. prosince 2025

16. prosince 2025

16. prosince 2025

16. prosince 2025

16. prosince 2025

16. prosince 2025

16. prosince 2025

