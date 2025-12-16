Neuděláme žádné ústupky ohledně Donbasu, „Novoruska“ a Krymu, vzkazuje Rusko

Ruský prezident Vladimir Putin dal již dříve najevo, že jako podmínku ukončení války proti Ukrajině požaduje celý region Donbas, tedy Doněckou a Luhanskou oblast na východě Ukrajiny, včetně částí, které ruská vojska dosud nedobyla, a také „Novorusko“, což je výraz, který ruští politici používají i pro další území na jihovýchodě Ukrajiny, kde Rusko částečně okupuje Chersonskou a Záporožskou oblast.
Tyto regiony Moskva v září 2022 prohlásila za připojené k Rusku. Ukrajinský poloostrov Krym anektovalo Rusko již v roce 2014. Většina světa tyto anexe neuznává.
„(...) v žádném případě nemůžeme přistoupit na kompromis (ohledně pěti anektovaných ukrajinských regionů), protože podle našeho názoru by to znamenalo přehodnocení velmi základního prvku naší státnosti, zakotveného v naší ústavě,“ zdůraznil Rjabkov. „Za žádných okolností nejsme ochotni podpořit, schválit či se smířit s jakoukoliv přítomností vojsk NATO na území Ukrajiny,“ prohlásil podle TASS v rozhovoru poskytnutém americké stanici ABC News.
Ukrajina se má vzdát Donbasu. Dohoda o konci války nikdy nebyla blíž, řekl Trump
Rusko podle Rjabkova stále netuší, jak dopadla berlínská jednání mezi ukrajinskou, americkou stranou o urovnání konfliktu. „Nemáme tušení, co se tam stalo,“ řekl.
Diplomat současně tvrdil, že Rusko „je připraveno na dohodu“ se Spojenými státy a řešení ukrajinské krize se již rýsuje na obzoru. „Jsem si velmi jistý a téměř přesvědčený, že jsme na pokraji vyřešení této hrozné krize,“ zdůraznil. Ruské tažení do sousední země vysvětloval Rjabkov tím, že se tam „události vyvíjely velmi špatným směrem“.