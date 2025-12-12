Ukrajinské referendum o ztrátě území? Celý Donbas je ruský, řekl Ušakov

Celý Donbas je ruský, řekl zahraničně politický poradce Kremlu Juris Ušakov k možnosti, aby se na Ukrajině konalo referendum týkající se možných ukrajinských územních ústupků. Postavení Donbasu, tedy průmyslového regionu na východě Ukrajiny tvořeného Doněckou a Luhanskou oblastí, je nyní jedním z hlavních sporných bodů při jednání o možnosti ukončení ruské války proti Ukrajině.
Rusko si nárokuje celou ukrajinskou Doněckou a Luhanskou oblast, včetně území, které ani za téměř čtyři roky bojů nedokázalo okupovat.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek řekl, že o územních otázkách by měl rozhodnout ukrajinských lid v referendu nebo ve volbách.

Zmíněné dva regiony a Chersonskou a Záporožskou oblast Moskva v září 2022 v rozporu s mezinárodním právem prohlásila za součást území Ruské federace. „Celý Donbas je ruský,“ řekl Ušakov. „Pokud se to nestane prostřednictvím jednání, pak tato území dostanou dříve nebo později dostanou pod plnou kontrolu Ruské federace vojenskou cestou,“ uvedl.

Zelenskyj poprvé připouští ztrátu území. Rozhodnout má ale referendum či volby

Listu Kommersant Ušakov řekl, že příměří s Kyjevem by bylo možné po odchodu ukrajinské armády z Donbasu. Pak by tam podle něj nemusela být armáda, ale příslušníci Rosgvardije, což jsou vojska podřízená přímo ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi, a členové ruské policie.

