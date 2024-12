Ukrajina zaútočila dronem na kasárna policie, zuří Kadyrov. Slíbil odplatu

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Dron explodoval ve vzduchu, poškodil střechu a rozbil okna,“ napsal Kadyrov na Telegramu. „Padající úlomky vyvolaly malý požár, který byl uhašen. Nikdo nebyl vážně zraněn. Čtyři strážní utrpěli lehká zranění,“ dodal. Na videu, které Kadyrov zveřejnil, jsou vidět rozbitá okna.

Podle Kadyrova se úder odehrál ve čtvrtek kolem jedné hodiny ráno. Budova policejního pluku nese jméno po Achmatu Kadyrovovi – prvním prezidentovi Čečenska, který v roce 2004 zahynul při atentátu. Tehdy do čela země nastoupil jeho syn Ramzan. Ten vládne Čečensku tvrdou rukou a je kritizován za pošlapávání lidských práv.

Kadyrov se angažuje se svými muži v současném ruském útoku na Ukrajinu a jeho muži páchají podle Kyjeva a lidskoprávních organizací zvěrstva na ukrajinských vojácích i civilistech.

„Pokud jde o morálku, podobné pokusy jen posilují naši víru ve vítězství a touhu vypořádat se s nepřítelem co nejdříve. My to tak nenecháme, jen za tyto čtyři zraněné zabijeme 400 Ukrajinců,“ napsal k dronovému útoku Kadyrov.

Ačkoliv původně nehlásil žádné oběti, později tvrdil, že byli zabiti ukrajinští váleční zajatci, a chlubil se, že je policisté použili jako lidské štíty. Podobná tvrzení nelze nezávisle ověřit. Čečenský vůdce z útoku obvinil Ukrajinu, ale Kyjev se k němu nepřihlásil.

Jde o třetí dronový útok na Čečensko od chvíle, co Rusko v únoru 2022 vpadlo na Ukrajinu. Předchozí se odehrál v minulém týdnu a byla při něm zasažená stejná budova v Grozném.

V říjnu po útoku dronu vzplála střecha vojenského výcvikového střediska ve městě Gudermes. Zdroj z ukrajinské rozvědky portálu The Kyiv Independent sdělil, že tento útok zřejmě přišel ze sousedních republik Dagestán nebo Ingušsko a Ukrajina se na něm nepodílela.