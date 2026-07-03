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Dva mrtví, osm zraněných, hlásí Kyjev. Rusko v noci útočilo na Sumskou oblast

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  6:37
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Valentyn OgirenkoReuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
82 fotografií
Nejméně dva lidé zemřeli a osm utrpělo zranění při nočních ruských vzdušných útocích na Sumskou oblast a Kryvyj Rih, uvádí ukrajinští činitelé. Rusko pokračuje v úderech na sousední zemi den poté, co v Kyjevě jeho rozsáhlý útok zabil nejméně 27 lidí a téměř stovku dalších zranil.

Noční úder na město Romny v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny zasáhl obytný dům a způsobil smrt dvou žen a zranění muže, uvedl na telegramu šéf regionální správy Oleh Hryhorov.

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Sedm zraněných si vyžádal ruský raketový útok na Kryvyj Rih na západě Ukrajiny, uvedl náčelník vojenské městské správy Oleksandr Vilkul. Ukrajina se od února 2022 brání rozsáhlé ruské agresi, jejíž součástí jsou téměř každonoční vzdušné útoky.

V Kyjevě v pátek lidé drží smutek za oběti čtvrtečního ruského útoku, který patřil k největším za poslední týdny. Moskva jím podle slov svých činitelů reagovala na ukrajinské údery proti ruské energetické infrastruktuře.

Válka na Ukrajině

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