Noční úder na město Romny v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny zasáhl obytný dům a způsobil smrt dvou žen a zranění muže, uvedl na telegramu šéf regionální správy Oleh Hryhorov.
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Začátek konce. Ruský systém pomalu imploduje, spočítali ekonomové
Sedm zraněných si vyžádal ruský raketový útok na Kryvyj Rih na západě Ukrajiny, uvedl náčelník vojenské městské správy Oleksandr Vilkul. Ukrajina se od února 2022 brání rozsáhlé ruské agresi, jejíž součástí jsou téměř každonoční vzdušné útoky.
V Kyjevě v pátek lidé drží smutek za oběti čtvrtečního ruského útoku, který patřil k největším za poslední týdny. Moskva jím podle slov svých činitelů reagovala na ukrajinské údery proti ruské energetické infrastruktuře.