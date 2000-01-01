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Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z tvrzení ukrajinských sil, nýbrž i ze satelitních snímků zveřejněných soukromou společností Vantor. Podívejte se, jak se Ukrajina snaží dobýt své území zpět.
Autor: Reuters
Satelitní snímek společnosti Vantor, zveřejněný agenturou Reuters, ukazuje hořící ropné nádrže a kouř stoupající z Krymského (Kerčského) mostu. Ruské úřady most uzavřely kvůli ukrajinským úderům už v neděli.
Autor: Reuters
Takhle vypadal okraj města Kerč po ukrajinském útoku. Hustý dým se line ze zasažených ropných nádrží. „Krym se stane ostrovem,“ prohlásil ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov s tím, že letos na něm budou jedinými turisty ukrajinské drony.
Autor: Reuters
Další poničený most, tentokrát jde o most nedaleko ukrajinské vesnice Stavky v Chersonské oblasti, který vede přes Severokrymský kanál.
Autor: Reuters
Poničený silniční most most přes Heničeský průliv. Rusové využívají oblast k zajištění vojenské logistiky mezi dočasně okupovaným Krymem a ruskými vojenskými jednotkami v jižním sektoru.
Autor: Reuters
Další ze snímků zachycující škodu nedaleko Krymského mostu. Krym se potýká s nedostatkem paliva – okupační úřady zakázaly na všech čerpacích stanicích prodej pohonných hmot, kromě těch určených pro vládní orgány.
Autor: Reuters
Ukrajinským jednotkám se povedlo zasáhnout i hraniční přechod mezi Chersonskou oblastí a Krymským poloostrovem, nedaleko vesnice Peredmistne. Přechod slouží jako logistický uzel, zejména pro vojenské zásobování.
Autor: Reuters
Zasažené Čonharské mosty. Leží nedaleko Peredmistne a přezdívá se jim „brána na Krym“. Útoky na mosty provedly ukrajinské síly již na začátku června. „Bylo to provedeno konkrétně za účelem zablokování zásobovacích tras pohonných hmot a maziv pro 37. motostřeleckou brigádu,“ řekl tehdy velitel 1. samostatného útočného praporu Dmytro Filatov podle portálu The Kyiv Independent.
Autor: Reuters
Kouř ze zasaženého ropného terminálu ve městě Kerč. Město pod ruskou okupací slouží jako hlavní tepna pro vojenskou logistiku i zásobování. Stejně tak představuje kritický bod pro přepravu ropy a pohonných hmot. Slouží také jako vstup do Azovského moře.
Autor: Reuters
Zasažený ropný terminál v Kerči podruhé. Podle Institutu pro studium války může kombinace pokračujících ukrajinských úderů dronů středního a dlouhého doletu dále způsobit ruským silám taktická a operační dilemata při přepravě personálu a techniky a narušit dodávky ruského paliva.
Autor: Reuters
Snímky ne ze satelitu, nýbrž přímo z útoku na onen ropný terminál. „O uplynulé noci se naše dronové údery zaměřily na vojenskou logistiku, ropný průmysl okupantů,“ napsal v neděli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Autor: Reuters
„Omlouváme se za vyrušení, ale máme zde oficiální naléhavou zprávu: železniční most přes Severokrymský kanál už neexistuje,“ uvedly ukrajinské síly ke zveřejněnému videu, ze kterého pochází i tento snímek. Podle dostupných informací šlo o most nedaleko vesnice Rozdolne. „Byla to strategická vojenská a logistická tepna okupantů,“ citoval server Unian příslušníky ukrajinské speciální jednotky.
Autor: Velitelství sil speciálních operací Ozbrojených sil Ukrajiny