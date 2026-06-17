Ukrajinský dron zasáhl autobus s dětmi, tvrdí Rusové. Provokace, popírá to Kyjev

Při útoku měla o život přijít žena z doprovodu dětské výpravy a zranění utrpět šest lidí, včetně čtyř dětí, napsal dříve na sociální síti Telegram úřadující gubernátor ruské Brjanské oblasti Jegor Kovalčuk.
Autobus podle gubernátora převážel děti k rekreačnímu pobytu na černomořském pobřeží Ruska. Všichni zranění byli podle něj ošetřeni v nemocnici, ostatní cestující se v nejbližší době vrátí do vlasti.
|
Při ruském útoku na autobus s civilisty v Sumské oblasti zemřelo devět lidí
„Prohlášení ruských představitelů o údajném zničení autobusu s dětským fotbalovým týmem ukrajinským dronem v Brjanské oblasti neodpovídají skutečnosti. Zdůrazňujeme, že v uvedeném období ukrajinské ozbrojené síly nenasadily drony proti cílům v Brjanské oblasti,“ uvedl ukrajinský generální štáb.
„Rusko, které není schopno dosáhnout svých cílů na bojišti a které utrpělo značné ztráty, se stále častěji uchyluje k informačním manipulacím a vymýšlení obvinění proti Ukrajině. Zároveň je to Rusko, které systematicky porušuje normy mezinárodního humanitárního práva a útočí na ukrajinská města, obydlené oblasti, nemocnice, školy a další civilní objekty,“ dodalo velení ukrajinské armády.
Pátý rok války na Ukrajině
Připomnělo, že desítky civilistů, včetně dětí, přišly o život při nedávných ruských útocích proti Ukrajině a zejména Kyjevu.
Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty, ale OSN nedávno oznámila, že ve válce přišlo o život přes 16 tisíc civilistů včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.
|
9. června 2026