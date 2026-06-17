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Ukrajinský dron zasáhl autobus s dětmi, tvrdí Rusové. Provokace, popírá to Kyjev

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  16:21
Ukrajinská armáda popřela tvrzení ruských úřadů o útoku ukrajinského dronu na autobus s běloruskými dětmi v Brjanské oblasti na západě Ruska. Jde o smyšlenku a provokaci Kremlu, zareagoval ukrajinský generální štáb, podle kterého v uvedené oblasti a době nebyly vůbec nasazeny ukrajinské drony. Ukrajinský dron měl podle sdělení ruských úřadů zaútočit na autobus s dětským fotbalovým týmem z běloruského města Homel.
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Autobus, který byl podle ruských úřadů napaden ukrajinským dronem, když vezl děti běloruského mládežnického fotbalového týmu. Kyjev odmítá, že by autobus zasáhla Ukrajina. Fotku poskytl guvernér Brjanské oblasti Jegor Kovalčuk. (17. června 2026) | foto: Reuters

Při útoku měla o život přijít žena z doprovodu dětské výpravy a zranění utrpět šest lidí, včetně čtyř dětí, napsal dříve na sociální síti Telegram úřadující gubernátor ruské Brjanské oblasti Jegor Kovalčuk.

Autobus podle gubernátora převážel děti k rekreačnímu pobytu na černomořském pobřeží Ruska. Všichni zranění byli podle něj ošetřeni v nemocnici, ostatní cestující se v nejbližší době vrátí do vlasti.

Při ruském útoku na autobus s civilisty v Sumské oblasti zemřelo devět lidí

„Prohlášení ruských představitelů o údajném zničení autobusu s dětským fotbalovým týmem ukrajinským dronem v Brjanské oblasti neodpovídají skutečnosti. Zdůrazňujeme, že v uvedeném období ukrajinské ozbrojené síly nenasadily drony proti cílům v Brjanské oblasti,“ uvedl ukrajinský generální štáb.

„Rusko, které není schopno dosáhnout svých cílů na bojišti a které utrpělo značné ztráty, se stále častěji uchyluje k informačním manipulacím a vymýšlení obvinění proti Ukrajině. Zároveň je to Rusko, které systematicky porušuje normy mezinárodního humanitárního práva a útočí na ukrajinská města, obydlené oblasti, nemocnice, školy a další civilní objekty,“ dodalo velení ukrajinské armády.

Pátý rok války na Ukrajině

Ukrajinští dělostřelci z 93. mechanizované brigády Cholodnyj Jar na pozicích nedaleko Kosťantynivky v Doněcké oblasti (4. června 2026)
Ukrajinští dělostřelci z 93. mechanizované brigády Cholodnyj Jar na pozicích nedaleko Kosťantynivky v Doněcké oblasti (4. června 2026)
Ukrajinské síly zasáhly muzeum v Ruskem okupovaném Sevastopolu na poloostrově Krym. (10. června 2026)
Ukrajina zasáhla Kujbyševskou rafinerii v Samarské oblasti. (10. června 2026)
154 fotografií

Připomnělo, že desítky civilistů, včetně dětí, přišly o život při nedávných ruských útocích proti Ukrajině a zejména Kyjevu.

Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty, ale OSN nedávno oznámila, že ve válce přišlo o život přes 16 tisíc civilistů včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.

9. června 2026

Válka na Ukrajině

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