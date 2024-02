Ukrajina je v nejtěžší krizi, morálka klesla ke dnu, píšou západní média

Bild poukazuje na to, že sami okupanti jsou vyčerpaní, mají obrovské ztráty, někdy až tisíc lidí denně. Přesto na frontě postupují metr po metru vpřed.

„Jako reportér na Ukrajině jsem neviděl takovou náladu od úplné invaze v roce 2022. Otázkou je, zda celé to drama ve Washingtonu, Berlíně a Paříži pochopili,“ podotkl zástupce šéfredaktora Bildu Paul Ronzheimer, který nedávno navštívil frontu u Bachmutu.

Ronzheimer připomněl, že cílem ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je „získat zpět všechny regiony zabrané Ruskem“. Nyní již bývalý nejvyšší velitel Valerij Zalužnyj už ale dávno pochopil, že v dnešních podmínkách to „nelze zrealizovat“ a veřejnost by s tím měla být obeznámena. Ukrajině chybí „zbraně, vojáci, technologie a hlavně – spolehlivá podpora ze strany USA“. Kongres stále váhá s tím, aby odsouhlasil další pomoc v hodnotě mnoha miliard dolarů.

Cesta z Kyjeva do Slovjansku na východě Ukrajiny je podle německého novináře jako cesta do jiné země. Zatímco Kyjevané si mohou alespoň do zákazu vycházení znovu užívat života v restauracích, na Donbasu nikdo neví, které město může padnout příště.

Před rokem se odehrála bitva o Bachmut, při níž zemřely desítky tisíc lidí. Dnes se vedou bitvy o obci Časiv Jar a hlavně Avdijivku. „Jedna věc je jasná: Rusové mají výhodu. Přestože jsou sami ruští vojáci vyčerpaní, stále postupují metr po metru,“ napsal Ronzheimer s tím, že ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi na jeho vojácích nezáleží a chce jen vítězství. Spekuluje se, že potřebuje významnou válečnou trofej kvůli prezidentským volbám v březnu.

Prudký pád morálky vojsk

Podle listu The Sunday Times klesla po dvou letech války morálka vojsk na nejnižší úroveň vůbec. Řada vojáků už potřebuje prostřídat. Odchod nejvyššího velitele Valerije Zalužného podle nedělníku přivodil zároveň obavy z jeho nástupce Oleksandra Syrského.

„Je třeba poznamenat, že naděje, kterou kdysi přinesly činy vynikajících ukrajinských obránců, umírá v poziční válce známé jako ‚mlýnek na maso‘,“ komentoval list. Putinovo úplné vítězství je sice podle něj nepravděpodobné, je však možné, že se Rusko připravuje na intervenci v pobaltských státech, Moldavsku a dokonce i v Polsku. „Strategicky jsou Velká Británie a zbytek Evropy ohroženy,“ doplnily britské noviny.

Podle nich existuje mnoho způsobů, jak může vedení v Kyjevě dosáhnout svých vojenských cílů. The Sunday Times však pochybuje, že řešením je právě čistka v čele armády. Změna nejvyššího velitele se v tuto chvíli zdá armádě divná.

Nejnespokojenější byli vojáci po obrovských ztrátách pod velením Zalužného nástupce Syrského v Bachmutu. Obrana trvající 18 měsíců vedla k obvinění Syrského, že s vojáky nakládá jak s potravou pro děla. A teď má velet úplně všemu.

List nicméně připomíná, že Syrskému se zároveň připisují hlavní zásluhy za to, že se podařilo ubránit Kyjev a vést překvapivou bleskovou ofenzivu v Charkovské oblasti.

Jedním z důvodů odvolání generála Zalužného byla Zelenského touha zvýšit technické možnosti armády: „Operace armády musí být mnohem ‚technologičtější‘. Generální velení se musí restartovat,“ vysvětlovala hlava státu.

Zelenského nepřesvědčila žádost Zalužného o půl milionu nových vojáků. K tomu by se muselo tvrdě mobilizovat a politici vědí, jak by to bylo nepopulární.

„Ale romantika rané tvrdé obrany je u konce. Zelenskyj to musí pochopit. K porážce Ruska, jak poznamenal generál Zalužnyj, než byl sesazen, jsou zapotřebí vojáci,“ varoval The Sunday Times.

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Běžným Američanům to pořád nedochází

Agentura Bloomberg zamyslela v nynější situaci na úhel pohledu ze zámoří. „Na rozdíl od Američanů není pro Ukrajince těžké si představit, co by dnes znamenala porážka,“ poznamenal komentátor Bloombergu Niall Ferguson, který působí na Hooverově institutu na Stanfordské univerzitě.

Pokud USA dovolí svým protivníkům porazit Ukrajinu, Izrael nebo Tchaj-wanu, přinese to podle něho „strašné následky“, „něco mnohem horšího než další 11. září“.

Ferguson uvedl, že je potřeba alarmovat před možnou porážkou, aby k ní nakonec nedošlo.

„Pro Ukrajince není těžké si představit, co by dnes znamenala porážka. Viděli těla rozházená v ulicích Buči po masových popravách v září 2022. Vědí, jakých hrůz je schopná Putinova koloniální armáda,“ uvedl.

„Podobně dobře chápe i většina Izraelců, že vítězství Hamásu a jeho příznivců by bylo předehrou k druhému holokaustu. Nikdy nezapomenou na hrozná zvěrstva spáchaná 7. října loňského roku,“ pokračoval.

„Ale jen málo Američanů, pokud vůbec někdo, to opravu chápe,“ uzavřel.