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Tichá hrozba nad Ruskem. Ničiví ukrajinští sršni pronikají do jeho hloubi na balonech

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Aerostatický balon ukrajinského výrobce Aerobavovna, který Ukrajina používá pro přepravu dronů i rozšiřování signálu na ruském území. (16. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Autor:
  13:40
„Nepřítel našel levný a odvážný způsob, jak proniknout hluboko na ruské území. Uchýlil se k použití průzkumných meteorologických balonů a některé využívá k nesení kamikaze dronů,“ píše státem vlastněný ruský týdeník Argumenty i fakty. Několik zahraničních zdrojů to potvrzuje. Ukrajinci na frontě skutečně používají stratosférické balony, jednak k prodloužení signálu pro drony, ale také jako jejich transport blíž k cíli.
Můžete to dělat celý den, dokud nevyčerpáte jejich protivzdušnou obranu, protože balony jsou levné.

Robert Zubrinletecký inženýr

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