Ukrajina rozšíří rozsah útoků v hloubi Ruska, řekl Zelenskyj. Připomněl rafinérie

„Zhodnotili jsme účinnost našich dlouhodobých úderů za definované období a dosažené výsledky. Ruská rafinace ropy již platí za válku hmatatelnou cenu – a zaplatí ještě více. Stanovili jsme si úkoly rozšířit zeměpisný dosah pro využití našich dlouhodobých schopností,“ napsal Zelenskyj na X.
„Objevily se zprávy o ruských úderech na naši infrastrukturu a energetická zařízení. Identifikovali jsme nové obranné potřeby a úkoly pro spolupráci s partnery s cílem zajistit dodávky konkrétních prostředků protivzdušné obrany,“ dodal.