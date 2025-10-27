Ukrajina rozšíří rozsah útoků v hloubi Ruska, řekl Zelenskyj. Připomněl rafinérie

Aktualizujeme   18:45
Ukrajina rozšíří své útoky v hloubi Ruska, uvedl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po poradě vrchního velení, které se zúčastnili i výrobci zbraní. Zelenskyj připomněl, že za ruskou válku proti Ukrajině už platí konkrétní cenu ruské rafinérie, které se staly terčem ukrajinských úderů.
Americký prezident Donald Trump se setkává s ukrajinským prezidentem...

Americký prezident Donald Trump se setkává s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským při obědě v Bílém domě. (17. října 2025) | foto: Alex BrandonČTK

Ukrajina zaútočila na ropnou rafinerii v Rjazani. (5. září 2025)
Jedna z největších ruských ropných rafinerií - Kiriši v Leningradské oblasti -...
Záhadný zelený objekt nad Moskvou. (27. října 2025)
Následky ruského vzdušného útoku na Charkov (1. října 2025)
„Zhodnotili jsme účinnost našich dlouhodobých úderů za definované období a dosažené výsledky. Ruská rafinace ropy již platí za válku hmatatelnou cenu – a zaplatí ještě více. Stanovili jsme si úkoly rozšířit zeměpisný dosah pro využití našich dlouhodobých schopností,“ napsal Zelenskyj na X.

„Objevily se zprávy o ruských úderech na naši infrastrukturu a energetická zařízení. Identifikovali jsme nové obranné potřeby a úkoly pro spolupráci s partnery s cílem zajistit dodávky konkrétních prostředků protivzdušné obrany,“ dodal.

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

27. října 2025  6:56,  aktualizováno  18:46

27. října 2025  18:45

