Rusové vzdávající se robotovi. Ukrajina vsadila na bezpilotní pozemní vozidla

Ukrajinská 3. samostatná útočná brigáda se 9. července pochlubila s nevídaným úspěchem. „Poprvé v historii: Ruští vojáci se vzdali pozemním dronům 3. samostatné útočné brigády,“ uvedla v prohlášení.

Podle brigády členové 2. útočného praporu využili bezpilotní letouny a pozemní drony, aby vyčistili ruské opevnění v Charkovské oblasti. Jeden z pozemních strojů se následně dostal ke zničenému zákopu, kde se mu vzdali Rusové. Ty potom k ukrajinským vojákům doprovodil bezpilotní letoun. Ukrajinci uvádí, že tak zadrželi příslušníky nepřátelských sil bez nutnosti použít personál i bez ztrát na životě.

O několik dní později ukrajinská vojenská rozvědka zveřejnila záběry použití robotické platformy Ljut v Sumské oblasti. Na videu je vidět robotické vozítko vybavené tichým elektromotorem, kterak střílí ze svého kulometu ráže 7,62 mm.

„Po dosažení nepřátelských pozic zničil ruské okupanty hustou kulometnou palbou. Ozbrojený a technologický boj za svobodu Ukrajiny pokračuje,“ dodala rozvědka.

Vojáci 47. samostatné mechanizované brigády „Magura“ ukrajinských pozemních sil zase použili robota pro dodání munice a vojenského materiálu pro opevnění pozic 1. mechanizovanému praporu. Zároveň jej využili k evakuaci zraněného vojáka.

„Udělat to samé s nákladním vozidlem by vyžadovalo alespoň dva vojáky a jet do nebezpečné oblasti. Mohlo by to znamenat zničené vozidlo a oběti. S pozemním dronem je to jen stroj, který jde do oblasti,“ vysvětlil pozitiva použití bezpilotních prostředků seržant jednotky přezdívaný Pekař.

Proč Ukrajina využívá pozemní drony?

Ukrajina sužovaná ruskou početní převahou se snaží chránit své vojáky a nevystavovat je zbytečnému riziku. Pozemní drony jsou pro to ideálním prostředkem.

„Jejich největší dopad může být, že Ukrajina eventuálně potřebuje méně vojáků na frontové linii,“ myslí analytik Jakub Janovský z nizozemského blogu Oryx, který analyzuje vojenské konflikty na základě veřejně dostupných informací. „A méně v podpůrných rolích: v logistice, evakuaci zraněných a ve všem, co udržuje frontu v chodu.“

Vojáci nicméně upozorňují, že UGV nejsou jejich kompletní náhradou. „Abyste mohli velet UGV, potřebujete posádku,“ řekl portálu The Kyiv Independent velitel praporu Da Vinciho vlci kapitán Oleksandr Jabčanka. „Zatím jsme nesnížili počet personálu, ale snížili jsme riziko.“

Ukrajina na začátku minulého roku vytvořila dronové síly, jejichž úkolem je i integrace bezpilotních letounů a robotů, stejně jako standardizace výcviku jejich používání na základě zpětné vazby z fronty. V rámci této iniciativy vláda v dubnu uspořádala test Brave-1, kde bylo v bojových podmínkách ozkoušeno více než 70 bezpilotních prostředků od 50 ukrajinských výrobců.

Více než než 200 ukrajinských společností vyrábí UGV. Hlib Kanevskyi, ředitel nákupu na ministerstvu obrany, v květnu uvedl, že Ukrajina plánuje do konce roku 2025 dodat 15 000 pozemních robotů pro bojové použití.