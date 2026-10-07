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VIDEO: Válečný robot se zasekl na silnici, spasila ho bábuška na kole

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  16:00
Má to i svoje mouchy, ta totální robotizace války. Třeba když vám robůtek najede na minu a nemůže dál. Právě to se stalo operátorům pozemních robotických komplexů z ukrajinské 71. samostatné výsadkové brigády. Naštěstí kolem zrovna jela obětavá babička na kole...

Neuvěřitelný příběh se odehrál v Sumské oblasti, kde se ukrajinská armáda snaží brzdit nástup ruských diverzních jednotek pronikajících přes severní hranici.

Kamikaze robot Ratel S během ukrajinského výcviku s bezpilotními pozemními vozidly (UGV). (16. dubna 2025)
Logistický robot Volia-E během ukrajinského výcviku s bezpilotními pozemními vozidly (UGV). (16. dubna 2025)
Ukrajinský voják sedí na pozemním robotickém komplexu TerMIT během výcviku s bezpilotními pozemními vozidly (UGV). (16. dubna 2025)
Pozemní robotický systém „Ljut“ během ukrajinského výcviku s bezpilotními pozemními vozidly (UGV). (16. dubna 2025)
36 fotografií

„Pozemní robotický komplex během plnění bojového úkolu najel na nepřátelskou minu. K jeho evakuaci dorazil další robotický komplex, ten však nedokázal kolegu vysvobodit. Právě v tu chvíli přispěchala na pomoc místní obyvatelka, která náhodou projížděla kolem,“ objasňuje video ze záchrany portál Censor.net.

Výsadkáři babičce veřejně poděkovali na svém telegramovém profilu. „Jsme jí upřímně vděční, děkujeme jí za odvahu a za to, že nebyla lhostejná,“ napsali. Robota se podle nich poté podařilo aktivovat a všechny stroje se vrátily na základnu.

VIDEO: Ukrajinská babička zneškodnila ruský dron holýma rukama

Takzvané pozemní robotické komplexy (NRK) se staly nedílnou součástí ukrajinské války. Ukrajinská armáda na ně spoléhá při zásobování pěchoty na frontě, evakuaci zraněných, na některé také montuje kulomety a používá je při útocích na nepřátelské pozice.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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