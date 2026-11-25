Jedním z hlavních témat Ficova vystoupení byla podpora Ukrajiny. Zároveň poslancům představil další postoje slovenské vlády, se kterými ve čtvrtek odjede do Bruselu na mimořádné jednání evropských lídrů.
Slovenský premiér před poslanci popřel, že by v západoukrajinském Lvově probíhala válka. „Válka se soustřeďuje především na frontovou linii,“ řekl.
Náčelník tamní regionální správy Maksym Kozyckyj přitom ještě v pátek informoval o útoku na nádraží ve Lvově, jehož následkem zemřeli nejméně dva lidé a dalších sedm utrpělo zranění. Stalo se tak v noci, kdy podle mluvčího letectva země čelila jednomu z nejrozsáhlejších ruských útoků.
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Také na konci července se město stalo terčem ruského útoku, který poničil dvě obytné budovy. Záchranáři tehdy pod sutinami jednoho z domů nalezli tělo mrtvého člověka. Dalších nejméně 34 lidí utrpělo zranění.
Ukrajině nabízí lokomotivy
Slovenský premiér zároveň v parlamentu zopakoval, že jeho vláda nesouhlasí s další finanční půjčkou pro Kyjev. Dvě evropské půjčky ve výši 45 a 90 miliard eur, které počítají se splacením až z ruských válečných reparací, totiž podle něj nejsou ve skutečnosti půjčkami, ale dary. „Za to budeme ručit všichni,“ kritizoval navržený postup Evropské unie.
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Místo peněz Fico nabízí Ukrajině poskytnout materiální pomoc. „Žádné peníze. Jen to, co skutečně potřebují. Výhradně ze slovenské produkce,“ řekl podle serveru Aktuality.sk. Slovensko by podle něj mohlo poskytnout například lokomotivy, sněžné pluhy nebo více nafty.