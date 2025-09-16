S Rusy se nejedná, s Rusy se bojuje. Ukrajinští vojáci hodnotí Trumpovo tápání

Zářijové slunce zalezlo za obzor. Na krajích vesnice dohořívají ohýnky kukuřičného šustí, dědoušek z vedlejší chalupy zahání hejno hus. Nad zvlněnou, spálenou stepí se houpe měsíc.
Na dvorku chalupy obsazené dělostřelci z 10. útočné horské brigády žhne malý gril. Peče se šašlik. Padesátník Dmitrij rozfoukává řeřavé uhlí plastovým víkem od kýble s majonézou, pozorně obrací jehly s kostkami vepřového a novinářské návštěvě vysvětluje tajemství pořádné ukrajinské grilovačky.
„Slovjansk a Kramatorsk jsou naše opěrné body. Vedou tudy hlavní logistické trasy. Navíc to jsou velká města, žije tu hodně lidí, takže jsou důležitá i z hlediska morálky. Musíme to území bránit. Nemůžeme se jen tak sebrat a odejít.“