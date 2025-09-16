S Rusy se nejedná, s Rusy se bojuje. Ukrajinští vojáci hodnotí Trumpovo tápání

Premium

Fotogalerie 43

„My svou zemi nikomu nedáme. Vojáci to vědí, lidé to vědí. A i když je válka vyčerpávající, musíme vydržet,“ říká ukrajinský sapér Andrij. (září 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Adam Hájek
Petr Topič
,
  20:00
Od našich zpravodajů na Ukrajině - Zatímco Donald Trump dál tančí diplomatické tango s Vladimirem Putinem, ukrajinští vojáci na frontě se pokoušejí zastavit ruský tlak. „My svou zemi nikomu nedáme. Vojáci to vědí, lidé to vědí. A i když je válka vyčerpávající, musíme vydržet,“ svěřili se reportérům iDNES.cz

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Zářijové slunce zalezlo za obzor. Na krajích vesnice dohořívají ohýnky kukuřičného šustí, dědoušek z vedlejší chalupy zahání hejno hus. Nad zvlněnou, spálenou stepí se houpe měsíc.

Na dvorku chalupy obsazené dělostřelci z 10. útočné horské brigády žhne malý gril. Peče se šašlik. Padesátník Dmitrij rozfoukává řeřavé uhlí plastovým víkem od kýble s majonézou, pozorně obrací jehly s kostkami vepřového a novinářské návštěvě vysvětluje tajemství pořádné ukrajinské grilovačky.

„Slovjansk a Kramatorsk jsou naše opěrné body. Vedou tudy hlavní logistické trasy. Navíc to jsou velká města, žije tu hodně lidí, takže jsou důležitá i z hlediska morálky. Musíme to území bránit. Nemůžeme se jen tak sebrat a odejít.“

ukrajinský voják s přezdívkou Osaka

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Nejčtenější

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Jeden z nejlepších studentů v zemi. Kdo je Tyler Robinson, podezřelý z Kirkovy vraždy

Američtí vyšetřovatelé zadrželi Tylera Robinsona, 22letého muže z Utahu. Je podezřelý z vraždy konzervativního aktivisty a podporovatele amerického prezidenta Donalda Trumpa – Charlieho Kirka....

USA schválily první zbraně pro Ukrajinu, za které už zaplatí spojenci z NATO

Spojené státy schválily první balíčky zbraní pro Ukrajinu za vlády prezidenta Donalda Trumpa. Zbraně, které poprvé v rámci nového mechanismu zaplatí spojenecké země Severoatlantické aliance, by tak...

16. září 2025  20:23

Malé boxy, velké soukromí. Samoobslužné posilovny dobývají Prahu

Cvičit sami nebo jen s partnerem a navíc bez přeplněné posilovny a čekání na stroje. To má umožnit nový koncept SportBoxů, který spustila společnost MultiSport. Letos v září v Praze otevřela první...

16. září 2025

S Rusy se nejedná, s Rusy se bojuje. Ukrajinští vojáci hodnotí Trumpovo tápání

Premium

Od našich zpravodajů na Ukrajině Zatímco Donald Trump dál tančí diplomatické tango s Vladimirem Putinem, ukrajinští vojáci na frontě se pokoušejí zastavit ruský tlak. „My svou zemi nikomu nedáme. Vojáci to vědí, lidé to vědí. A i...

16. září 2025

„Přiznali vinu.“ Lukašenko omilostnil 25 lidí, jsou mezi nimi i političtí vězni

Běloruský autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko podepsal výnos o udělení milosti 25 vězňům, oznámila v úterý Lukašenkova kancelář. Mezi omilostněními jsou i političtí vězni, ale přesný počet ještě...

16. září 2025  19:50

Do penze v 63 letech, neutralita Česka, hromadný odchod z EU, slibuje Stačilo!

Hnutí Stačilo! zveřejnilo svůj volební program. Vyhlašuje v něm, že chce neutralitu České republiky. „Abychom mohli začít, je potřeba nejdříve uklidit nepořádek po vládě Petra Fialy. Proto prvním...

16. září 2025  16:12,  aktualizováno  19:30

Ne ruský dron, dům na východě země zničila střela z naší stíhačky, píší v Polsku

Ruské drony, které minulý týden pronikly na území Polska, nezpůsobily větší škody. Jako výjimka byl uváděn dům v obci Wyryki na východě země. Polský deník Rzeczpospolita ovšem nyní přišel s tvrzením,...

16. září 2025  15:43,  aktualizováno  19:30

OBRAZEM: Rekord o největší porci rýže málem zmařil rozlomený hrnec

Nigerijská kuchařka překonala světový rekord ve vaření největšího hrnce rýže jollof. Obří hrnec se v jednu chvíli rozbil, když ho zvedal jeřáb, aby mohl být zvážen. Jedna strana se prohnula a...

16. září 2025  19:17

Mladíci močili do vývaru. Tisíce hostů restaurace v Číně mají nárok na odškodné

Přes čtyři tisíce zákazníků šanghajské restaurace má nárok na odškodnění kvůli tomu, že dva 17letí mladíci v únoru namočili do hrnce s vývarem. Tito mladí muži musí zaplatit 2,2 milionu jüanů (přes...

16. září 2025  19:07

Brno jako oáza klidu. Souběžné mítinky dvou největších rivalů byly bez incidentů

Za premiérem Petrem Fialou (ODS) a jeho hlavním vyzyvatelem ve sněmovních volbách Andrejem Babišem (ANO) v úterý na mítinky v Brně přišli hlavně jejich příznivci, obě akce se tak odehrály v klidu....

16. září 2025  19:03

Ve skutečnosti jsme zlikvidovali tři. Spojené státy zasáhly další venezuelskou loď

Americké jednotky v pondělí podle prezidenta Donalda Trumpa znovu zaútočily v mezinárodních vodách na venezuelské pašeráky drog. Tři z nich přišli o život, napsal prezident na sociální síti Truth...

16. září 2025  12:16,  aktualizováno  19:02

Ideologický motiv nestačí. Vražda šéfa pojišťovny není terorismus, rozhodl soud

Newyorský soudce v úterý zamítl obvinění Luigiho Mangioneho z terorismu v případu loňské vraždy šéfa jedné z největších amerických zdravotních pojišťoven UnitedHealthcare (UHC) Briana Thompsona....

16. září 2025  18:58

Pevnost Česko! SPD slibuje vojáky na hranicích, billboard opisuje ve Španělsku

Hnutí SPD spustilo novou billboardovou kampaň Pevnost Česko. Dominují mu dvě ženy - jedna zahalená nikábem a doplněná logy ODS, STAN a Pirátů, druhá je plavovlasá v tílku a s logem SPD. Konfrontační...

16. září 2025  16:03,  aktualizováno  18:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.