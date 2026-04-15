Původním povoláním je to showman, to se nezapře. Je to patrné i z posledního videa, které Volodymyr Zelenskyj zveřejnil na pravoslavné Velikonoční pondělí. Ve svém černém obleku prochází potemnělým hangárem a předvádí arzenál moderních zbraní z produkce ukrajinských zbrojovek.
Vidíme drony všech rozměrů a určení, pozemní roboty i kamikaze čluny Magura, dělostřelecké systémy i malé interceptory proti šáhedům. „Tak vypadá síla. Síla zkalená bojem, bolestí a ohněm… Tak vypadá nezávislost. To jsou nástroje k její obraně. Naše argumenty pro vybojování míru podle našich představ,“ řeční ukrajinský prezident za zvuků dramatické hudby.
Naše kapacity jsou na hraně možností.