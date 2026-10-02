Záchranáři z Volgogradu převezli jednoho člověka do nemocnice, hasiči lokalizovali požár. Uvedl to Andrej Bočarov, gubernátor daného regionu na jihu evropské části Ruska.
Podle telegramového kanálu Astra ruský úřad pro civilní letectví Rosaviacija omezil provoz na letišti ve Volgogradu.
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Ukrajině se s údery daří, připustil Putin. Nevyloučil použití jaderných zbraní
Lidé hlásili, že v různých částech města se ozývají exploze a natočili, jak protivzdušná obrana zasáhla jeden z dronů.
Ruské drony zato opět zaútočily na kyjevský Jižní most. Ve čtvrtek zaútočily na most dvakrát. První útok podle Klička nezpůsobil na této dopravní stavbě kritické škody, druhý poškodil mostní pilíř, zábradlí, povrch vozovky a ochranné betonové bariéry metra.
Tento důležitý most přes Dněpr je uzavřený pro automobilovou dopravu, přerušen byl na něm i provoz metra.
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Podle britské BBC mohou tyto útoky znamenat novou fázi ruských útoků v ukrajinské metropoli. Na mosty Rusko doposud neútočilo. Pro obyvatele Kyjeva to je další jasné připomenutí toho, že Rusko se na něj zaměřilo a dělá vše pro to, aby život ve městě narušilo.
Na jiném místě, v Darnycké čtvrti na východě Kyjeva, ruský útok poničil 25podlažní obytný dům. O život přišel jeden člověk, další dva utrpěli zranění.
V posledních měsících už výrazně zesílilo vzdušné útoky, k nimž stále častěji používá drony s proudovými motory, které má protivzdušná obrana problém sestřelit.