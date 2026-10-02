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Ukrajinci zasáhli rafinerii ve Volgogradu, Rusové se zaměřili na hlavní most v Kyjevě

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Sledujeme online   8:44
Jižní most (Pivděnnyj most) je zavěšený most přes řeku Dněpr, který slouží pro...

Jižní most (Pivděnnyj most) je zavěšený most přes řeku Dněpr, který slouží pro silniční dopravu i provoz metra. (4. listopadu 2015) | foto: Profimedia.cz

Kouř zakrývá oblohu nad Kyjevem po ruském raketovém a dronovém útoku. (30. září...
Jižní most (Pivděnnyj most) je zavěšený most přes řeku Dněpr, který slouží pro...
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Auta jedoucí přes řeku Dněpr po mostě, který v noci zasáhly ruské drony. (1....
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Ukrajinská armáda v noci na pátek podnikla rozsáhlý dronový útok na průmyslovou infrastrukturu ve Volgogradské oblasti. Jeden z dronů způsobil požár ve výškovém obytném domě ve Volgogradu. Ruská armáda zato znovu zaútočila na Jižní most v Kyjevě, přes který vede důležitý silniční tah i trasa metra, na jiném místě při ruském náletu zemřel jeden člověk.

Záchranáři z Volgogradu převezli jednoho člověka do nemocnice, hasiči lokalizovali požár. Uvedl to Andrej Bočarov, gubernátor daného regionu na jihu evropské části Ruska.

Podle telegramového kanálu Astra ruský úřad pro civilní letectví Rosaviacija omezil provoz na letišti ve Volgogradu.

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Lidé hlásili, že v různých částech města se ozývají exploze a natočili, jak protivzdušná obrana zasáhla jeden z dronů.

Ruské drony zato opět zaútočily na kyjevský Jižní most. Ve čtvrtek zaútočily na most dvakrát. První útok podle Klička nezpůsobil na této dopravní stavbě kritické škody, druhý poškodil mostní pilíř, zábradlí, povrch vozovky a ochranné betonové bariéry metra.

Jižní most

Jižní most

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Tento důležitý most přes Dněpr je uzavřený pro automobilovou dopravu, přerušen byl na něm i provoz metra.

Ruské drony poškodily Jižní most v Kyjevě. Jeden trefil i jaderný ústav

Podle britské BBC mohou tyto útoky znamenat novou fázi ruských útoků v ukrajinské metropoli. Na mosty Rusko doposud neútočilo. Pro obyvatele Kyjeva to je další jasné připomenutí toho, že Rusko se na něj zaměřilo a dělá vše pro to, aby život ve městě narušilo.

Na jiném místě, v Darnycké čtvrti na východě Kyjeva, ruský útok poničil 25podlažní obytný dům. O život přišel jeden člověk, další dva utrpěli zranění.

V posledních měsících už výrazně zesílilo vzdušné útoky, k nimž stále častěji používá drony s proudovými motory, které má protivzdušná obrana problém sestřelit.

Válka na Ukrajině

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