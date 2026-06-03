Petrohrad ukazuje Putinovu slabost, útoky na Kyjev jeho zoufalství. Hrozí mu pád

„Jediným důvodem pro včerejší strašlivý útok Ruska na Ukrajinu pomocí dronů a raket, při kterém zahynuly desítky lidí, včetně dětí, a stovky civilistů byly zraněny, je to, že Putin je válečný zločinec a břídil, který nemá v rukávu nic jiného než teror,“ okomentoval Sybiha ruský masivní útok na Kyjev a Dněpr z noci na úterý, při kterém zemřelo dohromady 23 lidí.
„Moskva na bojišti prohrává. Žádný počet raket to nezmění,“ dodal šéf ukrajinské diplomacie.
Ukrajinská pozice je mnohem, mnohem působivější než před rokem.