Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Petrohrad ukazuje Putinovu slabost, útoky na Kyjev jeho zoufalství. Hrozí mu pád

Premium

Fotogalerie 56

Ukrajinské drony zasáhly ruský Petrohrad. Z několika čtvrtí ve městě stoupal hustý kouř. (3. června 2026) | foto: AA/ABACA / Abaca PressProfimedia.cz

Jan Hron
  14:30
Ruské rozsáhlé údery na Kyjev a další ukrajinská města jsou známkou slabosti a zoufalství Moskvy z neschopnosti posunout svou válečnou kampaň vpřed. Tvrdí to ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha stejně jako analytici, podle kterých je Ukrajina v lepší pozici než kdy jindy. Pro ruského prezidenta Vladimira Putina je to špatná zpráva, protože vojenské prohry mají v Rusku velké politické dopady. Útok na Petrohrad mu zasadil další úder.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Jediným důvodem pro včerejší strašlivý útok Ruska na Ukrajinu pomocí dronů a raket, při kterém zahynuly desítky lidí, včetně dětí, a stovky civilistů byly zraněny, je to, že Putin je válečný zločinec a břídil, který nemá v rukávu nic jiného než teror,“ okomentoval Sybiha ruský masivní útok na Kyjev a Dněpr z noci na úterý, při kterém zemřelo dohromady 23 lidí.

„Moskva na bojišti prohrává. Žádný počet raket to nezmění,“ dodal šéf ukrajinské diplomacie.

Ukrajinská pozice je mnohem, mnohem působivější než před rokem.

Franz-Stefan Gadyvojenský analytik

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

989
Předplatit
Ušetříte 17 %

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)

Nejčtenější

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Dým nad Putinovým „Davosem“. Ukrajinci zasáhli jeho rodiště v nejcitlivější den

Ukrajinské drony útočily na ruský Petrohrad, nad městem stoupá dým. (3. června...

Záběry hořící infrastruktury, obrovská oblaka kouře. Petrohradská obloha se ve středu zahalila do černé. Na druhé největší ruské město – mimo jiné rodiště prezidenta Vladimira Putina a dějiště...

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

Jatka, nebo tradice? Na Faerech zabili za jediný den 700 kytovců, zadrželi Čecha

Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a...

Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a velryb při tradičních lovech známých jako Grindadráp. Policie při dokumentování zásahu zadržela dva dobrovolníky organizace...

V Anglii havaroval vrtulník námořnictva, zahynuli tři lidé

Na poli na jihozápadě Anglie havaroval vrtulník britského námořnictva, úřady...

Na poli na jihozápadě Anglie havaroval vrtulník britského námořnictva. Premiér Keir Starmer označil incident za hluboce znepokojivý pro zasažené rodiny. Zahynuli tři členové námořnictva, uvedlo...

3. června 2026  14:49,  aktualizováno  15:40

Z kombinátu na Sokolovsku unikla chemikálie, dostala se i na silnici

Hasiči likvidovali únik chemikálie z kombinátu ve Vřesové na Sokolovsku. (3....

Z kombinátu Sokolovské uhelné ve Vřesové na Sokolovsku unikla dnes dopoledne chemikálie, která se používá při čistění chladicí technologie. Dostala se na silnici. K likvidaci úniku vyjeli hasiči.

3. června 2026  13:33,  aktualizováno  15:32

Šéf ruské církve vezl v autě bílý prášek. Kokain, potvrdila policie

Emeritní metropolita ruské pravoslavné církve Ilarion v rozhovoru pro ruskou...

Bílý prášek nalezený v autě šéfa ruské pravoslavné církve v Česku byl podle policejní expertizy kokain. Metropolitu Ilariona dva dny po zadržení propustili, vyšetřování však pokračuje. Duchovní...

3. června 2026  15:28

Požár, při němž zemřel muž, zavinila svíčka na vánočním stromku, zjistila policie

Ve středu večer hořelo v bytě v Průběžné ulici v Českých Budějovicích. (14....

Českobudějovičtí kriminalisté uzavřeli vyšetřování lednového požáru, při němž zemřel devětapadesátiletý muž. Právě on podle nich nechal bez dozoru zapálenou svíčku na vánočním stromku. Následně...

3. června 2026  15:25

Rekordní sezona. Na Everest vystoupalo přes tisíc lidí, neodradil je ani zvýšený poplatek

Horolezci vyrážejí z tábora 3, aby pokračovali ve výstupu na vrchol Everestu....

Na vrchol Everestu, nejvyšší hory světa, v letošní jarní sezoně vystoupalo přes tisíc lidí, informovaly nepálské úřady. Jedná se o rekordní číslo. Horolezce neodradilo ani zvýšení poplatku pro...

3. června 2026  15:18

Misogyn Tate přiletěl do Ruska, vřele ho vítali. Může vystoupit na Putinově fóru

Kontroverzní influencer Andrew Tate dorazil do Ruska, kde jej přivítali chlebem...

Kontroverzní britsko-americký influencer Andrew Tate v úterý i se svým bratrem Tristanem dorazil do Ruska. Hned na moskevském letišti muže, který má na krku několik obvinění z obchodování s lidmi a...

3. června 2026  15:08

Nová EET nebude nutit tisknout účtenky. Jednat se může znovu i v noci

Přímý přenos
Ministryně financí Alena Schillerová na tiskové konferenci poslaneckého klubu...

Poslanci začnou jednat o návratu elektronické evidence tržeb. „Nový systém nebude nutit podnikatele tisknout účtenky ani pořizovat drahá zařízení. Nejmenším živnostníkům stát nabídne aplikaci zdarma,...

3. června 2026  6:07,  aktualizováno  15:05

Írán udeřil na mezinárodní letiště v Kuvajtu, jeden mrtvý, desítky zraněných

Požár na kuvajtském letišti po zásahu íránskými drony

Mezinárodní letiště v Kuvajtu brzy ráno zasáhl íránský dronový útok, který si vyžádal nejméně jeden život a 63 zraněných. Provoz na letišti byl přerušen a po několika hodinách byly obnoveny lety...

3. června 2026  9:31,  aktualizováno  14:55

Studenti převlekem za Ku-klux-klan nespáchali trestný čin. Oznámení podal ředitel

Členové klanu nosí typická roucha s kápí, která jsou jedním z největších...

Policisté odložili případ dvou studentů gymnázia v Rokycanech, kteří se při halloweenské soutěži převlékli za členy rasistického hnutí Ku-klux-klan. Podle nich nedošlo ke spáchání trestného činu. Na...

3. června 2026  14:52

Babiš dál čelí střetu zájmů, tvrdí protikorupční organizace. Obrátila se na EU

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18....

Kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) podala protikorupční organizace Transparency International podnět k institucím Evropské unie. Vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust...

3. června 2026  14:46

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Soud trestal za „chirurgy z dovozu“. SPD má za volební plakáty platit miliony

Hnutí SPD spustilo novou kampaň.

Soud uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest ve výši tří milionů korun za předvolební plakáty, které vyvolaly kontroverzi. Středeční verdikt, podle nějž SPD spáchalo trestný čin podněcování k...

3. června 2026  12:08,  aktualizováno  14:42

Petrohrad ukazuje Putinovu slabost, útoky na Kyjev jeho zoufalství. Hrozí mu pád

Premium
Ukrajinské drony zasáhly ruský Petrohrad. Z několika čtvrtí ve městě stoupal...

Ruské rozsáhlé údery na Kyjev a další ukrajinská města jsou známkou slabosti a zoufalství Moskvy z neschopnosti posunout svou válečnou kampaň vpřed. Tvrdí to ukrajinský ministr zahraničí Andrij...

3. června 2026  14:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.