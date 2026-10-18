„Ruské ozbrojené síly dostaly za úkol nejen vytlačit nepřítele z našeho území, ale také vytvořit bezpečnostní zónu na přilehlém území. Tento úkol je úspěšně plněn,“ řekl Putin, oblečený neobvykle ve vojenské uniformě, během návštěvy velitelského stanoviště.
„Naším cílem je zajistit absolutní bezpečnost ruských příhraničních regionů do budoucna a neplánujeme z toho dělat předmět případných mírových jednání s Ukrajinou,“ dodal.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov upřesnil, že plánovaná bezpečnostní zóna dosahuje délky 660 km, z nichž 70 procent je v současnosti pod kontrolou Ruska.
Putin argumentuje, že Rusko takovou bezpečnostní zónu nutně potřebuje, aby zamezilo nepřátelským ukrajinským vpádům do Kurské oblasti. Proč tak přitvrdil?