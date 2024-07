Známé „firmy“ chtěly dobýt parlament. Kyjev odvrátil pokus o převrat, viní Rusy

Podle SBU skupina chtěla uspořádat zdánlivě mírumilovné shromáždění v centru Kyjeva.

„Většina účastníků akce si však nebyla vědoma skutečných záměrů shromáždění, tedy provokace. Zločinci plánovali šířit informace o nepokojích v Kyjevě prostřednictvím domácích i zahraničních mediálních zdrojů. Doufali, že tím destabilizují společenskou a politickou situaci v naší zemi ve prospěch Ruské federace,“ uvedla SBU na svých oficiálních stránkách.

Spiklenci chtěli využít nespokojenosti davu, oznámit sesazení současného politického a vojenského vedení Ukrajiny a ovládnout budovu parlamentu. Jeho fungování chtěli zablokovat, dodala tajná služba.

Plán organizoval spoluzakladatel neziskové organizace „známé od roku 2015 pro své protiukrajinské“ aktivity. Spolupracoval přitom s dalšími lidmi z neziskových organizací z Kyjeva, Dněpru a dalších oblastí. Konspirátoři se scházeli jen v malých skupinách po třech. V Kyjevě si pronajali halu pro 2 000 lidí.

Podle prokuratury se organizátor snažil najít jedince ze soukromých bezpečnostních struktur, aby mu pomohli ovládnout parlament.

List The New York Times podotýká, že není jasné, jakým způsobem spiklenci hodlali přemoct těžce ozbrojenou ochranku, ani v jaké fázi přesně jejich plán byl. Podle listu to ale ukazuje, že Rusko stále hodlá sesadit ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Kyjev hlásil destabilizační snahy Rusů ještě před vypuknutím války na Ukrajině. Po zahájení invaze v únoru 2022 se Zelenskyj stal terčem pokusů o jeho zabití. Žádný ale nevyšel.

Přesné informace o konspirátorech včetně jejich identity nejsou známy. Vyšetřovatelé čtyři z nich obvinili z vlastizrady, dva vzali do vazby.

SBU zveřejnila fotky ze zásahu, na jednom má jeden ze zadržených bílé tričko se znakem české automobilové společnosti Škoda Auto. Na fotkách jsou též vidět zbraně a střelilo, které SBU našla v jejich domovech, spolu s dalšími důkazy o jejich trestné činnosti.

Obviněním hrozí deset let za mřížemi s propadnutím majetku.