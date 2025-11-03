Modří psi v Černobylu? Odborník vysvětlil, co stojí za záhadným zbarvením

Podle generálního ředitele státní firmy Ecocentre Serhije Kirjejeva, která oblast monitoruje, nejde o žádný důsledek radiace. „Žádní modří psi v Černobylu neexistují. To je nesmysl,“ prohlásil pro novináře. Vysvětlil, že modrou barvou byli označeni psi po sterilizaci. Aby bylo jasné, že ti již zákrok podstoupili. „Tato barva je pro zvířata zcela neškodná,“ dodal.
V okolí elektrárny se pohybují stovky toulavých psů, potomků zvířat, která tam obyvatelé zanechali při evakuaci po havárii v dubnu 1986. Program Dogs of Chernobyl, který působí pod neziskovou organizací Clean Futures Fund, se od roku 2017 stará o to, aby populace zvířat byla pod kontrolou – zajišťuje jejich krmení, očkování i sterilizaci, napsal server Spiegel.
Zvířata se po zákroku běžně označují barevným voskem na hlavě, nejčastěji zeleně, červeně nebo modře. Tento nátěr se po několika dnech smyje.
Jednou z domněnek, co mohlo způsobit zbarvení psů, původně bylo, že se pravděpodobně vyváleli v chemické látce z opuštěné přenosné toalety poblíž bývalé elektrárny. „Není to nic, co by souviselo s radiací, a psi vypadají zdravě,“ uvedla veterinářka Jennifer Betzová z Dogs of Chernobyl. „Dokud látku neolížou, nepředstavuje pro ně žádné riziko.“ Kirjejev ale následně vysvětlil, že důvodem modré srsti je podstoupení sterilizace.