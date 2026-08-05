Voronovovi žili v domku na samém konci ulice. Dál už nic nebylo. Jen pole, koleje, silážní věže.
Byla to početná a veselá rodina. Elektrikář Artem se svojí ženou Jelenou se do domu na okraji vesnice Radušne přistěhovali dva roky před invazí. Spolu s nimi zde bydlelo jejich osm potomků. Pořád tu bylo veselo: ona milovala květiny, děti se na dvorku honily za slepicemi.
„Milovali se už od dětství. Založili rodinu a přivedli na svět tolik dětí… Byla to taková upřímná, věřící ukrajinská rodina,“ svěřila se reportérce portálu Hromadske paní Ljudmila, která na trosky domu Voronovových přinesla kytky a plyšáky.
Na místě rodinného domku dnes zeje hluboký kráter, ze sutin trčí připomínky zmařených životů. Role tapet, plenky, slabikář, modré sváteční šaty. Ruská raketa zabily všechny.
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