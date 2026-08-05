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Štít nad Kyjevem se rozpadl. Rusko chrlí rakety a vítězí v bitvě o ukrajinské nebe

Adam Hájek
  20:00

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Následky ruského raketového útoku na Kyjev (5. srpna 2026) | foto: Anatolii StepanovReuters

Jestli to takhle půjde dál, bude letošní zima daleko horší než ta minulá. Rusové totiž Ukrajinu zasypávají rekordním počtem raket, které vyčerpaná protivzdušná obrana nezvládá sestřelovat.

Voronovovi žili v domku na samém konci ulice. Dál už nic nebylo. Jen pole, koleje, silážní věže.

Byla to početná a veselá rodina. Elektrikář Artem se svojí ženou Jelenou se do domu na okraji vesnice Radušne přistěhovali dva roky před invazí. Spolu s nimi zde bydlelo jejich osm potomků. Pořád tu bylo veselo: ona milovala květiny, děti se na dvorku honily za slepicemi.

„Milovali se už od dětství. Založili rodinu a přivedli na svět tolik dětí… Byla to taková upřímná, věřící ukrajinská rodina,“ svěřila se reportérce portálu Hromadske paní Ljudmila, která na trosky domu Voronovových přinesla kytky a plyšáky.

Na místě rodinného domku dnes zeje hluboký kráter, ze sutin trčí připomínky zmařených životů. Role tapet, plenky, slabikář, modré sváteční šaty. Ruská raketa zabily všechny.

Artema (47)
Jelenu (41)
Marka (17)
Dominiku (16)
Vioriku (14)
Zacharije (13)
Azarij-Ilaje (11)
Federiku (9)
Emilii (7)
Artema (šest měsíců)

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