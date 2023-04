Den D se blíží. Ukrajince čeká nejtěžší zkouška: prolomit ruské opevnění

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Magazín Newsweek už má jasno. Jarní protiofenziva podle něj odstartuje 30. dubna a zapojí se do ní mimo jiné devět bojových brigád posílených o západní vojenskou techniku: 253 tanků, 381 obrněnců, 480 vozidel, 147 kusů dělostřelectva a 571 amerických vozidel Humwee.

Podle amerického magazínu to vyplývá z tajných dokumentů americké armády, které vynesl a vypustil na internet jednadvacetiletý příslušník Letecké národní gardy Jack Teixeira. Zprávu rychle zmonitorovali Rusové, kteří jinak kauzu úniků z Pentagonu považují za zpravodajskou hru k oklamání svého generálního štábu.

Kdy a kde k protiofenzivě dojde, je nejpřísněji střeženým tajemstvím Kyjeva. Podrobnosti podle tajemníka bezpečnostní rady Oleksije Danilova zná jen pět lidí. Ministr obrany Reznikov dokonce v sobotu naznačil, že začne až za několik měsíců, protože ukrajinští vojáci ještě nejsou dostatečně připraveni a vycvičeni.

Ruští vojenští analytici si každopádně v posledních týdnech lámou hlavu, odkud očekávaný úder asi přijde. „Ukrajinské velení plánuje provést útok od Kupjansku na Svatovo,“ upozorňuje telegramový účet Rybar na sílící aktivitu ukrajinského dělostřelectva na severním cípu fronty a častější ostřelování ruských obcí za severní hranicí.

„Ukrajinci se pak vydají směrem na východ a na jih do nitra Luhanské a Doněcké lidové republiky s jednorázovými útoky na soledarském, doněckém, záporožském a chersonském úseku fronty,“ spekuluje populární účet, za kterým stojí bývalý mluvčí ruského ministerstva obrany Michail Zvinčuk.

Podle jiných publicistů je třeba upřít pozornost na jih. „Protivník nahromadil ohromné množství vojsk v oblasti Mykolajivu a na Dněpru. Jsou tam všechna možná plavidla: lodě, nákladní říční čluny i motorové čluny,“ varuje telegramový účet Vojenkor Kotěnok Z před možným pokusem nepřítele překročit ukrajinský veletok.

„Předpokládám, že útok povede na Enerhodar. Nepřítel počítá s tím, že naši nebudou chtít bojovat v oblasti atomové elektrárny, protože by to mohlo mít hrozné následky. A pokud se vylodí u Enerhodaru, bude se tlačit na Kachovku, aby rychle přemístil další síly z druhého břehu.“

Že se ukrajinský „Den D“ kvapem blíží, předpokládají i západní média. Podle magazínu The Financial Times se do ofenzivy zapojí asi 35 000 ukrajinských vojáků vybavených západní technikou, proti nim podél téměř tisíc kilometrů dlouhé fronty stojí 140 000 Rusů. Tanky a obrněnce se dají do pohybu ve chvíli, až rozbahněná půda dostatečně vyschne. Příhodné podmínky by mohly nastat počátkem května.

Operace se každopádně bude zásadním způsobem lišit od úspěšné protiofenzivy ze září minulého roku, kdy Ukrajinci překvapili Rusy v Charkovské oblasti a osvobodili i Izjum a Lyman. Tentokrát jsou Rusové připraveni. Satelitní snímky potvrzují, že podél fronty vybudovali několik linií obrany sestávající z minových polí, protitankových zábran a zákopů. U silnic rozmístili prefabrikované bunkry pro snajpry.

Někteří analytici se nezdráhají srovnání se Siegfriedovou linií, která měla chránit nacistické Německo proti útoku ze západu. „Ruské defenzivní struktury jsou kvalitativně srovnatelné s těmi z druhé světové války,“ uvedl pro list El País španělský analytik Javier Jordán.

Interaktivní mapa American Enterprise Institute naznačuje, že nejsilnější opevnění vybudovali Rusové v Záporožské oblasti severně od Melitopolu. Je to pochopitelné: pokud by se v těchto místech podařilo Ukrajincům prorazit a dosáhnout pobřeží Azovského moře, přerušili by ruský pozemní koridor na okupovaný Krym.

Pro Ukrajince útok na připravené ruské pozice představuje bezprecedentní výzvu. V minulosti prokázali, že jejich jednotky díky taktické autonomii a flexibilitě dokážou na bojišti dosahovat obdivuhodných úspěchů. Proražení nepřátelského opevnění je však úplně jiná disciplína a vyžaduje přesnou synchronizaci dělostřelectva, ženistů, mechanizovaných jednotek a pěchoty.

Útok může vypadat například takto: po dělostřelecké přípravě nastoupí ženijní jednotky a pomocí výbušnin vyčistí pět metrů široký pás v minovém poli pro průjezd tanků a obrněnců. Dalším krokem je odstranění betonových „dračích zubů“ obrněnými pluhy, nakonec je třeba přemostit linii zákopů.

„Vyžaduje to totální souhru vševojskové armády. Každý musí sehrát svoji roli,“ vysvětlil pro The Financial Times britský důstojník a přední expert na ženijní operace Nick Gunnell. „Všechno to je o momentu překvapení a rychlosti. Ale musíte se připravit, že se vždycky něco pokazí. Pokud se vám rozbije tank s pluhem, musíte ho rychle dostat pryč nebo musíte připravit další linii útoku.“

Vyhlídky na úspěšný průlom kalí fakt, že Ukrajina se nemůže opřít o vzdušnou převahu jako například Američané při vpádu do Iráku před dvaceti lety. Jejich ženijní vozidla, tanky a obrněnce se tak mohou stát snadným terčem ruských letounů. Nedávno sice dostali z Polska a Slovenska stroje Mig-29, k ovládnutí nebe to však nestačí.

Otazníků je víc. Ukrajinci za čtrnáct měsíců války přišli o své nejzkušenější vojáky. Vycvičí včas nové? Podaří se jim hlavní směr útoku utajit a využít moment překvapení? Jak moc musí šetřit dělostřeleckou municí? A především: poučili se ruští generálové z minulých chyb? Někteří experti si myslí, že to už dokázali.

„V průběhu války se vyvinula řada stereotypů na téma ‚Rusové jsou blbci‘. Na taktické úrovni ale v určitých oblastech prokazují schopnost učit se a adaptovat,“ varuje australský generál ve výslužbě Mick Ryan a poukazuje například na spořádané stažení ruské armády z Chersonu loni v listopadu.