Naše vítězství budou pomalá, varuje Kyjev. Do Záporoží míří inspekce

Vicepremiérka Iryna Vereščuková vyzvala lidi z oblasti bojů na jihu a východě Ukrajiny k odchodu před příchodem chladného počasí.

„Je to velmi pomalý proces, protože si vážíme lidí, protože potřebujeme, aby se co nejvíce Ukrajinců vrátilo domů,“ citovala poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Oleksije Arestovyče agentura Reuters. „Nenastane rychlý úspěch, rychlý úspěch vždy znamená mnoho krve,“ řekl poradce v rozhovoru zveřejněném na portálu YouTube.

Kyjev tento týden ohlásil zahájení jižní protiofenzivy, jejímž cílem je znovudobytí okupovaných území. V Chersonské oblasti už zjevně ukrajinská armáda zaznamenala první úspěchy.

Ukrajinská vláda mezitím vyzvala lidi z oblastí bojů na východě a jihu Ukrajiny, aby ještě před začátkem chladného období uprchli. „Naléhavě vyzývám k evakuaci z Doněcké, Chersonské, Záporožské a části Charkovské oblasti před nástupem chladného počasí,“ řekla ve čtvrtek Vereščuková v ukrajinské televizi.

„Kdo může, měl by pozvolna plánovaně odcestovat,“ dodala vicepremiérka. Nikomu prý také neradí vracet se do těchto oblastí před příchodem příštího jara, a to i kdyby byl vyřešen problém s dodávkami tepla.

Ukrajinská vláda počítá s obtížnou zimou v důsledku napadení Ruskem. Dodávky tepla, elektřiny a vody budou v některých částech země kvůli poškozené infrastruktuře nefunkční nebo budou možné jen v omezené míře.

30. srpna 2022

Inspekce míří do jaderné elekrárny

Ukrajinskou Záporožskou jadernou elektrárnu, kterou od března okupují ruská invazní vojska, má ve čtvrtek navštívit tým inspektorů z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Tato největší atomová elektrárna v Evropě je v posledních týdnech pod palbou, ze které se navzájem viní Ukrajina a Rusko. Cílem výpravy mezinárodních odborníků je podle jejich šéfa zabránit jaderné havárii.

Konvoj s delegací podle světových agentur dorazil ve čtvrtek do Záporoží, které je pod kontrolou ukrajinské vlády a nachází se desítky kilometrů od Záporožské jaderné elektrárny. MAAE během cesty bude muset překročit frontovou linii. „Je to mise, jejímž cílem je zabránit jaderné havárii a zachovat tuto důležitou a největší jadernou elektrárnu v Evropě,“ řekl šéf MAAE Rafael Grossi, jenž delegaci vede.

Úvodní inspekce bude podle Grossiho trvat několik dní, MAAE zároveň doufá, že poté bude moci ustavit trvalou přítomnost svých expertů v elektrárně. Rusko mu prý poskytlo záruky, že 14 mezinárodních odborníků, kteří se účastní současné výpravy, bude moci v zařízení vykonávat svou práci.

Situace kolem Záporožské jaderné elektrárny vyvolává obavy Ukrajiny i světa z možné jaderné katastrofy. Minulý týden byly podle ukrajinských úřadů kvůli požáru v areálu načas odpojeny dva dosud fungující reaktory od sítě. Ve čtvrtek se podle ruských tiskových agentur rovněž očekává návštěva ruského prezidenta Vladimira Putina v Kaliningradské oblasti, která se nachází březích Baltu a obklopuje ji Litva a Polsko.

19. srpna 2022

Rusové čelí nedostatku personálu

Ruská armáda čelí na Ukrajině vážnému nedostatku personálu. Napsaly to agentury Reuters a AP s odkazem na informace amerických tajných služeb. Rusko se proto snaží různými způsoby posílit nábor vojáků, kteří půjdou bojovat na Ukrajinu. Moskva se podle tajných služeb snaží rekrutovat na ukrajinském území také zločince s příslibem finanční odměny a prominutí trestu.

„Ruská armáda čelí závažnému nedostatku personálu na Ukrajině,“ řekl agenturám představitel americké vlády s odkazem na poznatky tajných služeb. Podle něj se ruská armáda snaží zvýšit své stavy na Ukrajině rychlejším návratem do boje zraněných vojáků, využíváním lidí ze soukromých bezpečnostních agentur nebo nabídkou různých bonusů vojákům základní služby za to, že se přihlásí do jednotek na frontě.

„Vedle toho máme věrohodné zprávy, že ruské ministerstvo obrany pravděpodobně začíná s náborem odsouzených zločinců na Ukrajině,“ uvedl americký představitel s tím, že Moskva jim nabízí „prominutí trestu a finanční kompenzace“.

Moskva nezveřejnila kolik vojáků a dalšího personálu ztratila během války, kterou rozpoutala na konci února. Podle západních vlád i Kyjeva jsou však ztráty v řádu mnoha tisíců. Náměstek amerického ministerstva obrany Colin Kahl v srpnu odhadl počet mrtvých a raněných ruských vojáků na 70 tisíc až 80 tisíc s tím, že reálné číslo může být „o něco málo vyšší či nižší“.

Na konci srpna ruský prezident Vladimir Putin podepsal výnos, podle kterého se má početní stav ruských ozbrojených sil od 1. ledna zvýšit o 137 tisíc lidí z 1 013 628 na 1 150 628 lidí. Ruská armáda tak může usilovat o obnovu sil k udržení operace na Ukrajině. Podle agentury AP není jasné, zda navýšení počtu vojáků chce Rusko dosáhnout skrze vyšší odvody vojáků základní služby nebo přijetím více vojáku na služební smlouvu.