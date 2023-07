Hlavní nápor ukrajinské ofenzivy začíná, zní z Pentagonu

Na záporožské frontě začíná další fáze ukrajinské protiofenzivy. Ukrajina podle všeho jižně od města Orichiv nasadila do boje značnou část jednotek vycvičených a vyzbrojených na Západě, uvádí list The New York Times s odkazem na zdroje z Pentagonu. O zesílení útoků informovalo ve středu i ruské ministerstvo obrany.