Rychlost vývoje souvisí především se zkušenostmi z války proti Rusku, během níž se obě strany neustále přizpůsobují novým technologiím a způsobům vedení boje.
Charakter dronového boje se od začátku ruské invaze výrazně proměnil, uvedl v rozhovoru s ČTK Cowell, který ve společnosti působí jako ředitel pro mezinárodní vztahy. Zpočátku se využívaly především běžně dostupné drony, jejichž rádiové spojení bylo poměrně snadné rušit.
Postupně však obě strany začaly vyvíjet nové technologie a taktiky. Ukrajinští výrobci se proto snaží nejen reagovat na ruské inovace, ale také předvídat další vývoj.
Významnou výzvu představují zejména drony ovládané prostřednictvím optických vláken, proti nimž tradiční prostředky elektronického boje nejsou účinné. Cowell upozornil také na rozvoj bezpilotních prostředků využívajících umělou inteligenci. Obrana proto musí kombinovat různé technologie, od detekce a elektronického rušení až po fyzickou likvidaci dronů.
Společnost UNWAVE vyvíjí systémy, které umožňují bezpilotní prostředky odhalit, vyhodnotit hrozbu a následně ji eliminovat. Cowell uvedl, že v roce 2025 připadala na společnost přibližně polovina taktických rušících systémů používaných na frontě. Veškerý zisk firma podle jeho slov vrací do výzkumu a vývoje, aby dokázala držet krok s technologickými změnami.
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Ukrajina nasadila proti proudovým dronům AI kulometné věže, už chrání Kyjev
Zkušenosti z Ukrajiny mohou evropské země využít zejména při ochraně kritické infrastruktury. Ukrajinští výrobci například přešli od plošného rušení rádiových signálů k cílenému působení proti konkrétní hrozbě. Taková technologie může být vhodná pro ochranu letišť či energetických zařízení, kde by plošné rušení mohlo narušit okolní provoz.
Cowell zároveň upozornil na ekonomickou stránku protidronové obrany. Nasazování drahých systémů protivzdušné obrany proti levným bezpilotním prostředkům nepovažuje vždy za přiměřené. Evropské armády by se proto mohly inspirovat ukrajinským přístupem k vývoji levnějších prostředků a rychlejšímu zavádění nových technologií.
Připravenost NATO na dronové hrozby přitom hodnotí pozitivně. Zájem evropských zemí o moderní technologie za poslední rok výrazně vzrostl, uvedl Cowell.
Ukrajinská společnost UNWAVE vznikla v roce 2023 a specializuje se na vývoj a výrobu systémů elektronického boje a ochrany proti bezpilotním prostředkům. Její technologie slouží k ochraně vojáků, vojenské techniky i kritické infrastruktury. Firma podle vlastních údajů dodala ukrajinským ozbrojeným silám více než 50 000 systémů a zaměstnává přes 350 lidí.
Mezi další podobné firmy, které se zaměřují na boj proti bezpilotním prostředkům, patří například Kvertus či Phantom Defense.