Pornohvězda v nečekané roli. Pózuje s vojáky a shání jim protézy

Kyjevský starosta Vitalij Kličko oznámil, že ve městě vznikne ve spolupráci s německými odborníky moderní protetické centrum. Němci dodají vybavení, budou školit i ukrajinské lékaře. Němečtí specialisté též vyberou v březnu 60 vojáků, kteří protézy dostanou v Berlíně.

Starosta města Buča Anatolij Fedoruk informoval, že za pomoci americké zdravotnické organizace Northwell Health postaví ve městě nemocnici na 3D tisk protéz. Ukrajina plánuje vybudovat další tři taková zařízení.

Ukrajinci se tímto způsobem snaží reagovat na obrovskou poptávku po umělých končetinách, která v posledních dvou letech kvůli válečným zraněním prudce vzrostla. Ukrajina oficiálně počet lidí s amputacemi neodhaluje, organizace Protez Foundation však jejich počet odhaduje na 59 tisíc.

Zájemci o protézy se mohou obrátit na stát. Anebo na dobrovolnické skupiny, jež dokážou lépe zajistit drahé sofistikovanější technologie. Některé se přitom snaží zajistit finance nevšedními způsoby – například najmutím známé ukrajinské pornoherečky Julije Senjukové.

Senjuková alias Josephine Jackson se stala ambasadorkou protetického centra Tytanovi Rehab. V rámci propagace pózovala s veterány v bazénu či v divadle, kde fotila kalendář; každý měsíc byl věnovaný jinému vojákovi. Senjuková uvedla, že je chtěla ukázat jako pohledné muže a dodat jim tak sebevědomí.

ta.sama.backup Дуже хочеться вже показати Вам результат нашоі зйомки.. але поки що ловіть ще трішки бекстеджу



Не можу намилуватись нашими ГероямиХтось з них навіть не памятав, коли в останнє одягав костюм, а дехто й зовсім його не носив … Тому я дуже радію, що ми змогли принести такі позитивні емоції та приємні спогади для них.



Усім хто хоче ПІДТРИМАТИ хлопців, наш ЗБІР на ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ знаходиться в шапці профілю



Окрема подяка усій команді і всім причетним:



Producer: @tsosolga

Photographer: @pysarenko.pro

Stylist: @ganna.os

Look: @andreasmoskin_official

Makeup and hair: @pysarenko.pro.makeup oblíbit sdílet odpovědět uložit

„Pornoherečka dělá rehabilitaci v armádě. Wow,“ řekla portálu Politico devětadvacetiletá Senjuková, kterou na Instagramu sleduje přes 450 tisíc lidí. Její pornovidea pak mají miliony zhlédnutí. „Chtěli jsme upozornit na problém rehabilitace po zranění. Protože spousta lidí dělá sbírky na drony, ale zapomíná na protézy. Myslím, že se mi podařilo upoutat pozornost, protože na prostetiku začalo přispívat více lidí.“

Je to vlastenka, chválí ji vojáci

Pornoherečka se následně stala terčem kritiky od převážně konzervativních spolků, podle nichž není vhodné, aby si někdo tak „nemorální“ dělal „PR na vojácích“. Odpůrci též podotýkali, že točit porno je na Ukrajině nelegální – devětadvacetiletá Senjuková proto ostatně působí v zahraničí.

Vojáci ji ale hájí. „Díky své mediální osobnosti Julia pomohla upozornit na problémy vážně zraněných lidí, zorganizovala kampaň na sbírku. Naneštěstí státní programy nejsou schopny poskytnout dobré protézy,“ uvedl Anton Invatsiv, který ztratil při bitvě u Bachmutu obě ruce a nohu.

„Co se týče obsahu, který vytváří, nezajímá mě to. Je to mediální produkt, můžete si vybrat, zda to konzumovat či ne. Julia je Ukrajinka a vlastenka,“ dodal.

Další ukrajinští vojáci přiznávají, že museli využít služeb dobrovolnických center, protože stát neposkytuje prostředky na dražší technologii. Nikita Baburkin zraněný v Luhanské oblasti tak učinil, protože státní příspěvek nestačil na takzvanou hybridní protézu, která se skládá z mechaniky a myoelektroniky, jež umožňuje řízení protézy pomocí slabých elektrických napěťových signálů.

Státní příspěvky většinou pokrývají běžné umělé končetiny v ceně 800 až 2 700 dolarů (18 tisíc až 63 tisíc korun). Pokud by ale voják chtěl nejmodernější typ náhrady ztracené končetiny, bionickou v ceně až 50 tisíc dolarů (přes milion korun), připlatí si.

Ministryně pro sociální politiku Oksana Žolnovyčová tvrdí, že stát je schopen potřeby lidí s amputací pokrýt. Její poradkyně Olena Kulčycká uvedla, že letos bylo na rehabilitační pomoc vyčleněno více než 4,5 miliardy hřiven, a není proto třeba shánět peníze pro ty, kteří potřebují.