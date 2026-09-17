Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ukrajina přišla při nákupech zbraní kvůli podvodům a chybám o miliardy, odhalily audity

Autor:
  16:26

Ilustrační snímek. | foto: Profimedia.cz

Ukrajina v roce 2024 kvůli podvodům, plýtvání a špatnému řízení nákupů pro armádu přišla přibližně o 1,2 miliardy dolarů (25 miliard korun). Vyplývá to z vládních auditů, které získal deník The New York Times. Úřady přitom podle kontrolorů dál uzavíraly smlouvy i s dodavateli, kteří měli problémy s předchozími zakázkami nebo čelili vyšetřování.

Americký deník se zaměřil na několik případů, které podle auditních zpráv ukazují na rozsáhlé problémy ukrajinského systému nákupu zbraní a munice.

Jedním z nich jsou dodávky minometných granátů od Pavlohradského chemického závodu. Podnik v roce 2024 dodal armádě tisíce vadných kusů. Jeho ředitel Leonid Šyman byl později zatčen v jedné z nejsledovanějších kauz údajné korupce v ukrajinském obranném průmyslu, píše Ukrajinska pravda.

Ani problémy s municí však firmě podle auditorů nezabránily v získávání dalších zakázek. Ukrajinská Agentura pro obranné nákupy s podnikem uzavírala nové smlouvy i poté, co se ukázalo, že dodané granáty jsou vadné.

Ukrajina zkouší novou zbraň proti dronům. Prošla prvním úspěšným testem

V jednom případě stát přidělil kontrakt v hodnotě 280 milionů dolarů v době, kdy byl Šyman na kauci kvůli obvinění z korupce.

Podle auditů získalo nové zakázky sedm z deseti největších ukrajinských výrobců zbraní, přestože čelili trestnímu vyšetřování kvůli podezření z podvodů, nesplnění dřívějších kontraktů nebo byli jejich manažeři zatčeni kvůli podezření z korupce.

Kontroloři rovněž zjistili, že některé firmy získávaly kontrakty, aniž prokázaly schopnost zbraně dodat či měly potřebná povolení. Celkem identifikovali 18 společností, které dostaly nové zakázky, přestože nesplnily předchozí smlouvy. Šest z nich podle auditorů úspěšně nedokončilo ani jediný kontrakt.

Rusko přešlo na totální válku. Chrlí tryskové šáhedy a láme páteř Ukrajiny

Dalších zhruba 126 milionů dolarů stát podle auditů prodělal tím, že přehlížel levnější nabídky a nakupoval zbraně za vyšší ceny. Kontroloři uvedli, že pro takový postup nenašli právní důvod.

Nejlevnější nabídka neuspěla

Jedním z nejvýraznějších případů byl tendr na nákup raketové munice za stovky milionů dolarů. O zakázku se v roce 2024 ucházely tři společnosti.

První nabízela jednu raketu za přibližně 4 200 dolarů, druhá za 4 600 dolarů a třetí za 5 100 dolarů. Ve všech případech přitom šlo podle The New York Times o totožnou munici vyrobenou stejnou továrnou v Turecku.

Další problematická zakázka se týkala nákupu raket sovětské konstrukce od srbského výrobce. Kvůli vztahům Srbska s Ruskem měla Ukrajina munici získat prostřednictvím několika zprostředkovatelů.

Rusové cílili na vlak s Borisem Johnsonem a diplomaty. Jen náhodou odjeli dřív

Kontrakt získala ukrajinská státní společnost Spetstechnoexport, která už v minulosti měla problémy s plněním zakázek. Podle auditorů navíc neměla potřebnou srbskou exportní licenci. Místo ní předložila „záruční dopis“ od ukrajinské vojenské rozvědky.

Spetstechnoexport následně část obchodu převedl na americkou zbrojní společnost Regulus.

Tehdejší ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov přitom usiloval o omezení role prostředníků při válečných nákupech. Regulus proto požádal, aby jednal přímo se státní nákupní agenturou a Spetstechnoexport z obchodu vynechal.

Za válku na Ukrajině nese vinu Západ, lidé v Evropě to chápou, řekl Putin

Dohoda nakonec padla. Ukrajinská vláda následně společnost Spetstechnoexport zažalovala kvůli penále a úrokům, státní firma se naopak snažila získat peníze od společnosti Regulus.

Ukrajina se v posledních letech snaží systém obranných zakázek reformovat a více využívat soutěž mezi dodavateli. Letos v květnu například Agentura pro obranné nákupy uzavřela smlouvy na rekordní množství dálkové dělostřelecké munice ráže 155 milimetrů. Díky konkurenci mezi dodavateli se podle úřadu podařilo proti původně plánované částce ušetřit 16 procent.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Ustrnulý Bush, zasypaný Manhattan, hasiči hrdinové. Snímky z 11. září stále šokují

Druhá věž dvojčat šla k zemi první, a to minutu před desátou hodinou. O 29...

Od nejhorších teroristických útoků na americkém území uplynulo už pětadvacet let. V úterý 11. září 2001 islamisté nenapadli jen Spojené státy, ale celý západní svět. Protože svým atentátem změnili...

Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí

Instagramové hvězdy z celé Evropy

Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...

Prašná dáma utekla z hroutících se Dvojčat. Oblak bílé smrti ji po letech dohnal

Všudypřítomný prach proměnil lidi v hýbající se sochy. Byla mezi nimi i Marcy...

Ve tváři má absolutní zděšení. Bílý prach jí pokrývá vlasy, tvář i elegantní kostýmek. Vypadá jako mramorová socha. Marcy Bordersovou před pětadvaceti lety vyfotili ve chvíli, kdy přežila...

Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...

Na Trafalgarském náměstí odkryli sochu „obyčejné londýnské ženy“

Pohled na sochu „Lady in Blue“ od newyorské umělkyně Tschabalaly Selfové,...

V Londýně na Trafalgarském náměstí je k vidění nová socha. Jde o dílo Lady in Blue současné newyorské umělkyně Tschabalaly Selfové, která takto vzdává hold „obyčejné městské ženě“.

Tünde Bartha vrátí městský byt, důvod výpovědi ale odmítá. Radnici bude žalovat

Tünde Bartha (21. května 2026)

Vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha s manželem předají Praze 3 městský byt na Žižkově, z něhož jim radnice v červnu vypověděla nájem kvůli údajnému porušení podmínek. Blízká spolupracovnice premiéra...

17. září 2026  16:30

Přestavba Velkého kina ve Zlíně začne. Firma představila jeho budoucí podobu

Velké kino ve Zlíně zrekonstruuje za 639 milionů korun otrokovická společnost...

Po deseti letech se začne opravovat památkově chráněné a staticky narušené Velké kino ve Zlíně. Zastupitelé ve čtvrtek schválili výsledky soutěže na jeho proměnu na multifunkční objekt se dvěma sály....

17. září 2026  16:27

Ukrajina přišla při nákupech zbraní kvůli podvodům a chybám o miliardy, odhalily audity

Ilustrační snímek.

Ukrajina v roce 2024 kvůli podvodům, plýtvání a špatnému řízení nákupů pro armádu přišla přibližně o 1,2 miliardy dolarů (25 miliard korun). Vyplývá to z vládních auditů, které získal deník The New...

17. září 2026  16:26

V josefovské pevnosti se zhroutila bytelná zeď, suť prohledával cvičený pes

Hasiči v Josefově prohledali sutiny spadlé zdi, zda pod nimi někdo není. (15....

V úterý v noci se zhroutila zeď v jednom z vnitrobloků pevnosti v Josefově na Náchodsku. Hasiči místo prohledávali i se speciálně cvičeným psem, zda pod sutinami někdo není.

17. září 2026  16:11

Zadlužená Břeclav? Ve volbách hraje prim financování a intenzivní doprava

zámek v Břeclavi

Vedení břeclavské radnice tvořené koalicí ANO s uskupením Mladí a neklidní se může za poslední čtyři roky radovat z řady významných úspěchů. Podařilo se opravit a otevřít nové koupaliště, zařídit...

17. září 2026

ČNB se sazbami zatím nehnula. Ekonomové ale ještě letos jejich zvýšení čekají

ilustrační snímek

Bankovní rada České národní banky ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75 procenta. Na současné úrovni je základní úroková sazba od června. Finanční trh očekával, že české úrokové sazby zůstanou...

17. září 2026  14:48,  aktualizováno  15:53

V bačkůrkách a s plyšákem. Plačící dívenku na rušné silnici spasila náruč strážníka

ilustrační snímek

Pozitivní ohlasy vyvolala čtvrteční zpráva o nalezení malého děvčátka, které se zatoulalo v ulicích Prahy 9. Teprve tříleté dítě objevili pražští strážníci u silnice se silným provozem v přezůvkách a...

17. září 2026  15:53

Potápěč v jezeře Most možná objevil ztraceného mladíka, na místo jede policie

Zhruba sto dobrovolníků, většinou potápěčů, pátralo v neděli u jezera Most po...

Policisté prověřují nález v jezeře Most, kde se při bouřce na začátku srpna ztratil mladík. Policii nález čehosi, co připomíná lidské tělo, na dně jezera oznámil soukromý potápěč.

17. září 2026  15:31

Po epileptickém záchvatu našli mladé mamince nádor. Na léčbu shání miliony

Po epileptickém záchvatu našli mladé mamince Kateřině nádor na mozku. Na léčbu...

Ještě před rokem byla Kateřina zdravá a starala se o svou malou dceru. Pak ji postihl epileptický záchvat a lékaři jí našli zhoubný nádor mozku. Dvaatřicetiletá maminka nyní podstupuje léčbu, která...

17. září 2026  15:30

Thálie odtajnily nominace. Celoživotní ceny dostanou Nárožný či Kretschmerová

Petr Nárožný

Letošní 33. ročník divadelních Cen Thálie zná své nominace. Pořadatelé odtajnili i některá jména, která během slavnostního večera obdrží celoživotní ceny. Slavnostní udělení se uskuteční v sobotu 3....

17. září 2026  15:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zemřel developer Morávek, otec Šantovky. Ve Španělsku utrpěl v létě úraz hlavy

Vlivný olomoucký byznysmen a developer Richard Morávek.

Ve věku 56 zemřel v noci na čtvrtek významný olomoucký developer a zakladatel skupiny Redstone Richard Morávek. V červenci utrpěl ve Španělsku při nehodě vážný úraz hlavy. Po převozu do Olomouce o...

17. září 2026  8:18,  aktualizováno  15:29

Překvapivý krok Buckinghamského paláce. Král se veřejně ohradil proti tvrzení švagra

Buckinghamský palác se ohradil proti slovům Charlese Spencera na adresu krále Karla III.

Buckinghamský palác obvykle na mediální výpady neodpovídá. Tentokrát však udělal výjimku. Král Karel III. prostřednictvím mluvčího reagoval na kontroverzní výroky z nové knihy Charlese Spencera,...

17. září 2026  15:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet