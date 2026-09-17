Ukrajina přišla při nákupech zbraní kvůli podvodům a chybám o miliardy, odhalily audity

Americký deník se zaměřil na několik případů, které podle auditních zpráv ukazují na rozsáhlé problémy ukrajinského systému nákupu zbraní a munice.
Jedním z nich jsou dodávky minometných granátů od Pavlohradského chemického závodu. Podnik v roce 2024 dodal armádě tisíce vadných kusů. Jeho ředitel Leonid Šyman byl později zatčen v jedné z nejsledovanějších kauz údajné korupce v ukrajinském obranném průmyslu, píše Ukrajinska pravda.
Ani problémy s municí však firmě podle auditorů nezabránily v získávání dalších zakázek. Ukrajinská Agentura pro obranné nákupy s podnikem uzavírala nové smlouvy i poté, co se ukázalo, že dodané granáty jsou vadné.
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V jednom případě stát přidělil kontrakt v hodnotě 280 milionů dolarů v době, kdy byl Šyman na kauci kvůli obvinění z korupce.
Podle auditů získalo nové zakázky sedm z deseti největších ukrajinských výrobců zbraní, přestože čelili trestnímu vyšetřování kvůli podezření z podvodů, nesplnění dřívějších kontraktů nebo byli jejich manažeři zatčeni kvůli podezření z korupce.
Kontroloři rovněž zjistili, že některé firmy získávaly kontrakty, aniž prokázaly schopnost zbraně dodat či měly potřebná povolení. Celkem identifikovali 18 společností, které dostaly nové zakázky, přestože nesplnily předchozí smlouvy. Šest z nich podle auditorů úspěšně nedokončilo ani jediný kontrakt.
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Dalších zhruba 126 milionů dolarů stát podle auditů prodělal tím, že přehlížel levnější nabídky a nakupoval zbraně za vyšší ceny. Kontroloři uvedli, že pro takový postup nenašli právní důvod.
Nejlevnější nabídka neuspěla
Jedním z nejvýraznějších případů byl tendr na nákup raketové munice za stovky milionů dolarů. O zakázku se v roce 2024 ucházely tři společnosti.
První nabízela jednu raketu za přibližně 4 200 dolarů, druhá za 4 600 dolarů a třetí za 5 100 dolarů. Ve všech případech přitom šlo podle The New York Times o totožnou munici vyrobenou stejnou továrnou v Turecku.
Další problematická zakázka se týkala nákupu raket sovětské konstrukce od srbského výrobce. Kvůli vztahům Srbska s Ruskem měla Ukrajina munici získat prostřednictvím několika zprostředkovatelů.
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Kontrakt získala ukrajinská státní společnost Spetstechnoexport, která už v minulosti měla problémy s plněním zakázek. Podle auditorů navíc neměla potřebnou srbskou exportní licenci. Místo ní předložila „záruční dopis“ od ukrajinské vojenské rozvědky.
Spetstechnoexport následně část obchodu převedl na americkou zbrojní společnost Regulus.
Tehdejší ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov přitom usiloval o omezení role prostředníků při válečných nákupech. Regulus proto požádal, aby jednal přímo se státní nákupní agenturou a Spetstechnoexport z obchodu vynechal.
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Dohoda nakonec padla. Ukrajinská vláda následně společnost Spetstechnoexport zažalovala kvůli penále a úrokům, státní firma se naopak snažila získat peníze od společnosti Regulus.
Ukrajina se v posledních letech snaží systém obranných zakázek reformovat a více využívat soutěž mezi dodavateli. Letos v květnu například Agentura pro obranné nákupy uzavřela smlouvy na rekordní množství dálkové dělostřelecké munice ráže 155 milimetrů. Díky konkurenci mezi dodavateli se podle úřadu podařilo proti původně plánované částce ušetřit 16 procent.