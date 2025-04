Princ Harry překvapil zraněné vojáky. Na Ukrajině navštívil ortopedickou kliniku

Harry navštívil ortopedickou kliniku Superhumans Center ve Lvově, která provádí rehabilitace pro zraněné vojáky a civilisty a zároveň zdarma poskytuje protézy, rekonstrukční operace a psychologickou pomoc.

Vévoda ze Sussexu, který sloužil deset let v britské armádě, z toho dvakrát v Afghánistánu, kde působil v posádce bojového vrtulníku Apache, ve kterém obsluhoval palubní zbraně, se zaměřuje na pomoc zraněným vojákům dlouhodobě.

V roce 2014 založil hry Invictus Games, které zraněným veteránům nabízí příležitost soutěžit ve sportovních disciplínách podobných paralympiádě.

Harryho dnes doprovázela skupina lidí z nadace Invictus Games, včetně čtyř veteránů, kteří prošli podobnou rehabilitační zkušeností.

Na Ukrajinu Harry odcestoval poté, co strávil dva dny u londýnského soudu, kde se odvolává proti rozhodnutí britské vlády zbavit ho ochranky financované státem poté, co v roce 2020 přestal plnit povinnosti člena královské rodiny a přestěhoval se s rodinou do Kalifornie.

Čtyřicetiletý Harry, druhorozený syn krále Karla III., je teprve druhým členem britské královské rodiny, co od začátku ruské celoplošné invaze v únoru 2022 navštívil Ukrajinu. Jeho teta vévodkyně z Edinburghu Sophie, manželka britského prince Edwarda, nejmladšího bratra krále, Ukrajinu navštívila loni v dubnu.

Britská královská rodina otevřeně podporuje Ukrajinu. Král Karel III. vřele přivítal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ve svém panství na východě Anglie jen dva dny po Zelenského nevydařené návštěvě Bílého domu, během níž se před objektivy světových médií dostal do roztržky s prezidentem Donaldem Trumpem a jeho viceprezidentem J. D. Vancem.

Harryho starší bratr, princ William, se minulý měsíc během dvoudenní návštěvy Estonska setkal s ukrajinskými uprchlíky.