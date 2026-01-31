Zelenskyj znovu pozval Babiše na Ukrajinu, do EU by chtěl vstoupit příští rok

  14:10
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál poděkoval českým občanům za pomoc ukrajinským uprchlíkům a znovu pozval premiéra Andreje Babiše na návštěvu Ukrajiny. Zároveň uvedl, že by si přál, aby jeho země vstoupila do Evropské unie už v roce 2027.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se spolu s prezidenty Polska a Litvy...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (25. ledna 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin se v Kremlu účastní ceremonie přijetí...
Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump v Davosu (22. ledna 2026)
Zelenskyj se v rozhovoru vrátil také k nedávnému udělení vysokého státního vyznamenání českému prezidentovi Petru Pavlovi. Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně podle něj patří nejen hlavě státu, ale i českým občanům. „Jsem vděčný lidem v České republice za to, že poskytli útočiště našim občanům během plnohodnotné ruské invaze a že Ukrajinu podporují,“ uvedl.

Podle Zelenského měl prezident Pavel významnou roli i na mezinárodní scéně. „Politicky nás vždy podporoval a pomáhal vysvětlovat světu, co se na Ukrajině děje,“ dodal.

Ukrajinský prezident se dotkl i rozdílných postojů v české politice. Některé strany vládní koalice podle něj pomoc Ukrajině zpochybňují. „Pokud ostatní země nebudou Ukrajinu podporovat, Rusko bude postupovat dál. To je velmi nebezpečné,“ varoval. Podle něj je pomoc Ukrajině nejen otázkou bezpečnosti, ale i morálky. „Až válka skončí, bude se vzpomínat, kdo stál na jaké straně,“ řekl.

Když Rusko zastaví útoky, my taky, řekl Zelenskyj. Zve Putina, do Moskvy nechce

Zelenskyj zároveň vyjádřil zájem o budoucí spolupráci s Českem při poválečné obnově země. „Ukrajinu bude obnovovat i byznys a bylo by přínosné, kdyby se na tom podílely také české firmy,“ uvedl.

V této souvislosti znovu pozval na Ukrajinu premiéra Andreje Babiše. „Je důležité komunikovat. Byli u nás prezidenti, myslím si, že je důležité setkat se i s premiérem. Případně může přijet náš premiér do Česka,“ dodal.

Zelenskyj zve Babiše na Ukrajinu. L-159 potřebujeme pro boj s drony, řekl

K mírovým jednáním uvedl, že zatím není jasné, zda se konflikt blíží ke konci. Podle něj se připravují bezpečnostní záruky ze strany Spojených států i Evropy. Za klíčové považuje možné setkání prezidentů USA, Ruska a Ukrajiny.

Za jednu z hlavních bezpečnostních záruk považuje vstup Ukrajiny do Evropské unie. „Pro nás by byl ideální rok 2027. Nemusí to být přesně 1. ledna, ale je důležité stanovit konkrétní datum,“ uzavřel Zelenskyj.

