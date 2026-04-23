Ukrajina se snaží oživit jednání. Turecko požádala o summit mezi Zelenským a Putinem

Ukrajina žádá Turecko, aby hostilo setkání mezi prezidentem Volodymyrem Zelenským a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. S odvoláním na vyjádření šéfa ukrajinské diplomacie Andrije Sybihy o tom informovala agentura Reuters, podle níž se Kyjev snaží oživit stagnující mírová jednání mezi oběma zeměmi.
Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj

Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj | foto: AP

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle Reuters uvedl, že setkání Putina se Zelenským je možné jen tehdy, pokud oba prezidenti dohodu završí.

„Požádali jsme o to Turky, požádali jsme i některá další hlavní města,“ řekl Sybiha novinářům. Ukrajina je podle něj připravena zvážit v souvislosti se schůzkou s Putinem jakékoliv místo kromě Běloruska nebo Ruska.

„Hlavní věcí je cíl takového setkání. Proč by se měli sejít? Putin řekl, že je připraven kdykoli se v Moskvě sejít,“ řekl Peskov. „Hlavní věcí je, že by měl být důvod se setkat. Hlavní věcí je, aby setkání bylo přínosné. A to může být jen za účelem završení dohod,“ dodal.

Zelenskyj usiluje o přímé jednání s Putinem dlouhodobě ve snaze dosáhnout ukončení války, kterou Rusko rozpoutalo v roce 2022 svou rozsáhlou invazí na Ukrajinu.

Máme nejsilnější pozici za poslední rok, hlásí Ukrajina. Pomohly drony

Sybiha neuvedl, jak Turecko na návrh reagovalo. Bělorusko je blízkým spojencem Ruska a umožnilo Moskvě využít své území k zahájení útoku.

Kreml již dříve uvedl, že je ochoten přijmout Zelenského v Moskvě. Ukrajinský prezident ale tuto nabídku odmítl.

Dosavadní jednání mezi delegacemi Ukrajiny a Ruska, z nichž některá se uskutečnila v Turecku, nepřinesla zásadní pokrok. Neshody panují zejména v otázce budoucí kontroly nad čtyřmi ukrajinskými oblastmi, které se Rusko snaží plně ovládnout.

Zelenskyj souhlasil s bezpodmínečným příměřím navrhovaným americkým prezidentem Donaldem Trumpem, zatímco Putin ho odmítl. Pozornost USA, které se jednání snaží zprostředkovávat, se ale nyní soustředí především na konflikt s Íránem, takže rozhovory stagnují.

Kreml nicméně podle agentury Reuters uvedl, že věří, že Trumpův zmocněnec Steve Witkoff a zeť amerického prezidenta Jared Kushner budou pokračovat v návštěvách Ruska, aby jednali o možnostech diplomatického řešení války na Ukrajině. Oba patří k vedoucím osobnostem amerického diplomatického týmu, který se dohodu mezi Moskvou a Kyjevem snaží zprostředkovat. Putinův mluvčí Peskov, kterého citovala agentura RIA, řekl, že zatím není známo, kdy by Witkoff s Kushnerem mohli přijet na další rozhovory.

Zelenskyj mezitím bez podrobností oznámil, že Ukrajina v úterý jednala s americkým týmem. „Velmi doufám v obnovení třístranných jednání a na návrat k cestě vedoucí ke konci této války,“ řekl podle Reuters novinářům.

