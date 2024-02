Ukrajinka nafotila akty se symboly státu. Vlastizrada, zaznělo z armády

Nejvlivnějším kritikem celého díla se stal důstojník ukrajinských ozbrojených sil s volacím jménem Alex.

„Chcete znát můj názor jako vojáka na tu nahou dívku, která si na bradavky nalepila naši vlajku a na genitálie erb? Je to naprostý vlastizrádný vtip a urážka. Chlapi za tento erb a vlajku umírají už deset let a ona jejich smrt takhle zneuctí,“ uvedl rozezlený voják na sociální síti Telegram.

Fotograf Hegre, který je původem z Norska, zveřejnil fotky Mitiny už v létě roku 2023 na svých sociálních sítích. Komentoval to slovy o ukrajinských symbolech na nejkrásnějších místech.

Širší veřejnost si jich ale všimla až ke konci ledna. Po vlně velmi negativních komentářů fotograf celé nafocené album ze svého Instagramu stáhl, ale jak je zvykem, na internetu jsou fotografie stále dostupné.

Sama modelka Mitina je aktivní i v pornoprůmyslu, kde ve filmech pro dospělé vystupuje pod jménem Anna Ralphs a na Instagramu jí sleduje několik tisíc lidí.

Podle důstojníka Alexe jsou ukrajinské symboly posvátné zvlášť v nynější době. „Když jsem byl dítě a při školním shromáždění se hrála hymna, ne každý chápal její důležitost. Nyní jsme se jako národ změnili a když se hraje hymna, armáda málem brečí, protože viděla všechnu tu hrůzu a smrt, aby naše vlajka mohla viset na stožáru a lidé mohli zpívat státní hymnu,“ prohlašuje.

Podporu mu na sociálních sítích vyhlašují i další vojáci. Ukrajinský server Informator.ua zároveň uvádí, že i mezi civilisty je naprostá menšina těch, podle kterých jsou fotky adekvátní.

„Dát si náš erb na svou pí*u je velký důkaz vděčnosti za všechny oběti, které náš lid přinesl, no, děkujeme! “ postěžoval si rozhněvaný důstojník ukrajinské armády. Alex ve svém příspěvku také uvedl, že jednání modelky a fotografa porušuje ukrajinský zákon o hanobení státních symbolů a vyzval i justici, aby zakročila.

Není to přitom poprvé co se herečka z pornoprůmyslu stala kvůli podobným exscesům terčem kritiky. O podobný skandál týkající se současných válečných konfliktů se postarala americká pornoherečka Whitney Wright, která odcestovala do Íránu a na sociálních sítích zveřejnila fotografie, kde u zavřené americké ambasády pózuje u stožáru, na kterém je těsně nad zem stažena americká vlajka.

Další pornohvězda, co se takovýmhle způsobem zviditelnila, je Libanonka Mia Khalifa, ta vyjádřila přímou podporu Hamásu. Spolupráci s ní poté okamžitě ukončil magazín Playboy. Na internetu začaly také kolovat nepravdivé články o tom, že server Pornhub zareagoval ještě radikálněji a peníze získané z přehrání jejích videí pošle na pomoc Izraeli.

„Pokud se podíváte na současnou situaci v Palestině a nepodporujete Palestince, tak vězte, že jste na špatné straně. Historie to časem ukáže,“ napsala v říjnu bývalá pornoherečka na sociální síť X.

