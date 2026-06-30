„Navrhl jsem podle mého názoru velmi partnerský přístup. Migy za drony. Ukrajinci to zpočátku přijali,“ řekl Kosiniak-Kamysz. Dodal však, že Ukrajinci nakonec věc nerealizovali. „Takže migy pro Ukrajinu nebudou, protože nejsou drony, respektive dronové kapacity pro Polsko.“
Ministr připustil, že Ukrajina patří mezi špičku dronového vývoje. Podle něj je proto důležité, aby sdílela své know-how a technologii.
„My na rozdíl od předchozí vlády neříkáme pouze a jedině, že budeme dotovat, ale očekáváme princip solidarity. Princip solidarity znamená: pomáháš, ale když tvůj partner vidí, že tě může podpořit, že ti může ukázat nová řešení, tak ti ty informace poskytne,“ vysvětlil lídr středopravicové Polské lidové strany.