Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Zelenskyj jednal v Polsku s Tuskem. Řešili i nedávné spory mezi oběma státy

Autor: ,
  20:45
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v polském Lublinu setkal s...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v polském Lublinu setkal s premiérem Donaldem Tuskem. (29. července 2026) | foto: @donaldtusk

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v polském Lublinu setkal s...
Polský premiér Donald Tusk se ve Varšavě setkal s ukrajinským prezidentem...
Polský premiér Donald Tusk se ve Varšavě setkal s ukrajinským prezidentem...
Polský premiér Donald Tusk v Kyjevě, kde se setkal s ukrajinským prezidentem...
44 fotografií
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se ve středu v polském Lublinu setkal s premiérem Donaldem Tuskem. Projednali mimo jiné polské investice na Ukrajině nebo spolupráci v oblasti protiraketové obrany. Podle Zelenského řešili také historický dialog mezi oběma zeměmi a jeho nedávnou diplomatickou cestu do Washingtonu.

Ukrajinský prezident se s polským premiérem setkal při návratu ze své cesty do USA, kde jednal se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. „Projednali jsme mnoho bilaterálních otázek, včetně historického dialogu mezi našimi zeměmi,“ uvedl Zelenskyj k setkání s Tuskem.

Ošklivý rozvod. Rozkol v PiS je daň za polský hospodářský zázrak, říká expert

Podrobnosti nesdělil, ale v poslední době zesílilo napětí mezi Varšavou a Kyjevem. Zelenskyj v květnu přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil přídomek Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA). To vyvolalo v Polsku pobouření, protože nacionalisté z UPA se za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků.

Ukrajinci v současnosti, kdy se brání ruské agresi, vnímají příslušníky UPA především jako bojovníky za svobodu a nezávislost. Polský prezident Karol Nawrocki následně odebral Zelenskému polské vyznamenání.

Zelenskyj dal jednotce jméno po nacionalistech. Poláci zuří, Nawrocki mu chce vzít řád

„Diskutovali jsme také o obranné spolupráci a klíčových záležitostech týkajících se ochrany našich měst a komunit před brutálními údery Ruska. Protiraketová obrana je nejvyšší prioritou,“ řekl dále Zelenskyj k jednání s Tuskem.

Polský premiér uvedl, že s ukrajinským prezidentem projednali kromě polských investic na Ukrajině a spolupráce v protiraketové obraně také podporu Ukrajiny v její obraně před Ruskem.

Protiukrajinské nálady rostou. Tři muži v Polsku zbili mladý pár, jen kvůli přízvuku

„Hovořili jsme také o bezpečnostních výzvách, které se bohužel týkají i našich lidí: je důležité, aby se Ukrajinci, kteří kvůli válce opustili své domovy a našli útočiště v Polsku, cítili bezpečně,“ podotkl dále Zelenskyj.

U části polské veřejnosti v posledních měsících posílily protiukrajinské nálady. Tusk v úterý vyzval veřejnost i politiky, aby se postavili proti násilí vůči ukrajinskými imigrantům a přestali přiživovat nacionalistické vášně.

Podle webu Rzeczpospolita to prohlásil poté, co tři muži v neděli v polské Vratislavi brutálně napadli ukrajinský pár. Šlo o další z řady podobných nenávistných činů, o nichž v posledních týdnech informují polská média.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy

Zkuste zabránit nepříjemnému překvapení.

Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...

Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa

Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)

Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...

Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu

Záběr z dronu na loď u břehu Dunaje v srbském Apatinu (26. července 2026)

Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...

V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...

V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek zřítil armádní vrtulník Venom, na jehož palubě bylo pět vojáků. Jedna příslušnice nehodu nepřežila. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zůna....

Obří duha z naháčů. Fotograf na Kanárech podpořil LGBT+ komunitu

Stovky nahých lidí pomalovaných barvami pózovaly na náměstí v Las Palmas pro...

Nejnovější projekt amerického fotografa Spencera Tunicka v neděli oživl na náměstí v Las Palmas. Nazí lidé natření rozličnými barvami, kteří stáli v zástupech nebo leželi na zemi, vytvořili obrazec...

Řehka chce do Senátu. Vedení STAN o něm rozhoduje jako o kandidátovi

Exkluzivně
Bývalý náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka

Bývalý náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka chce na podzim kandidovat do Senátu a požádal o podporu opoziční hnutí STAN. Zdroj z vedení opozičního hnutí uvedl, že přesně takové kandidáty...

29. července 2026  21:20

Americký tanker s plynem v egyptském přístavu zasáhl dron. Komu patřil se neví

ilustrační snímek

Dron neznámého původu zasáhl americký tanker na přepravu plynu v egyptském přístavu Damietta u Středozemního moře. Podle agentury Reuters to ve středu potvrdila společnost Ambrey, která se zabývá...

29. července 2026  21:02

Zelenskyj jednal v Polsku s Tuskem. Řešili i nedávné spory mezi oběma státy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v polském Lublinu setkal s...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se ve středu v polském Lublinu setkal s premiérem Donaldem Tuskem. Projednali mimo jiné polské investice na Ukrajině nebo spolupráci v oblasti protiraketové...

29. července 2026  20:45

A bude se znárodňovat. Británie napravuje největší průšvih Margaret Thatcherové

Premium
Margaret Thatcherová na konferenci Konzervativní strany v Brightonu (14. října...

V Británii mají nového premiéra a vzhledem k jeho levicovému profilu se už mluví o znárodňování. Jako první na řadě by měla být problémová vodárenská společnost Thames Water, která zajišťuje vodu pro...

29. července 2026  20:30

Státní škola jde proti dětské přirozenosti, říká psycholog Studnička

Premium
Milan Studnička v pořadu 13. komnata (březen 2026)

Rodiče by při nástupu dítěte do první třídy neměli tlačit na výkon ani přenášet na potomky vlastní obavy, vysvětluje v rozhovoru pro iDNES.cz známý a uznávaný psycholog Milan Studnička. Mluví také o...

29. července 2026

Prague Pride posílí bezpečnostní opatření. Uctí oběti útoku v Berlíně a Bratislavě

ilustrační snímek

Na letošním festivalu hrdosti Prague Pride v Praze budou posílena bezpečnostní opatření. Je to reakce na útok na podobnou akci v Berlíně, kde v sobotu najel útočník do davu lidí. Zemřel při tom jeden...

29. července 2026  19:47

V Rusku postřelili šéfa společnosti vyrábějící drony, policie hledá útočníka

Šéf Ruské laboratoře letecké dopravy Andrej Čerezov utrpěl vážná zranění po...

V ruském městě Tula někdo postřelil zakladatele a ředitele společnosti vyrábějící bezpilotní letouny pro ruskou armádu Andreje Čerezova. Stav postřeleného je podle místních médií kritický. Po...

29. července 2026  19:28

Piráti lákali voliče hudbou, Bartoš hrál na Andělu na akordeon

Piráti zahráli na pražském Andělu

Kampaň před říjnovými komunálními volbami v Praze? Piráti ve středu vyrazili mezi voliče na pražský Anděl, kde jejich členové uspořádali pouliční koncert. Na akordeon zahrál bývalý předseda strany...

29. července 2026  19:25

Bomba nastražená na policejní služebně? Policie prověřuje anonymní výhrůžky

ilustrační snímek

Anonym vyhrožuje uložením bomby na některé z policejních služeben. Pisatel rozeslal výhrůžky e-mailem, riziko je podle policie nízké. Policisté to ve středu oznámili na síti X. Více informací zatím...

29. července 2026  19:13

Modžtaba zmizel beze stopy. Mosad a CIA musí místo technologií spoléhat na lidi

Premium
Modžtaba Chameneí, syn nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího...

Pátrání po íránském nejvyšším vůdci Modžtabovi Chameneím zaměstnává izraelský Mosad i americkou CIA. Po smrti svého otce, ajatolláha Alího Chameneího, zmizel neznámo kde a jeho vypátrání dnes podle...

29. července 2026  19:05

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Sepíšete, co mají lékaři dělat, když umíráte. Ale chybí registr vysloveného přání

Věra Procházková na tiskové konferenci senátorského klubu ANO

Senát nepodpořil návrh novely zákona o paliativní péči od sedmnácti senátorů, který iniciovala Věra Procházková z ANO a měl umožnit neudržovat pacienta při životě za každou cenu. Senát chce počkat na...

29. července 2026  11:40,  aktualizováno  18:55

Změnu financování ČT, kterou plánuje vláda, označil Senát za nežádoucí

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na jednání Senátu. (29. července 2026)

Za nežádoucí označil Senát ve středu, aby došlo ke změně financování České televize, jak ho chystá vláda Andreje Babiše, která chce nahradit dosavadní měsíční poplatky financováním ze státního...

29. července 2026  18:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×