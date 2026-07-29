Ukrajinský prezident se s polským premiérem setkal při návratu ze své cesty do USA, kde jednal se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. „Projednali jsme mnoho bilaterálních otázek, včetně historického dialogu mezi našimi zeměmi,“ uvedl Zelenskyj k setkání s Tuskem.
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Podrobnosti nesdělil, ale v poslední době zesílilo napětí mezi Varšavou a Kyjevem. Zelenskyj v květnu přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil přídomek Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA). To vyvolalo v Polsku pobouření, protože nacionalisté z UPA se za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků.
Ukrajinci v současnosti, kdy se brání ruské agresi, vnímají příslušníky UPA především jako bojovníky za svobodu a nezávislost. Polský prezident Karol Nawrocki následně odebral Zelenskému polské vyznamenání.
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„Diskutovali jsme také o obranné spolupráci a klíčových záležitostech týkajících se ochrany našich měst a komunit před brutálními údery Ruska. Protiraketová obrana je nejvyšší prioritou,“ řekl dále Zelenskyj k jednání s Tuskem.
Polský premiér uvedl, že s ukrajinským prezidentem projednali kromě polských investic na Ukrajině a spolupráce v protiraketové obraně také podporu Ukrajiny v její obraně před Ruskem.
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„Hovořili jsme také o bezpečnostních výzvách, které se bohužel týkají i našich lidí: je důležité, aby se Ukrajinci, kteří kvůli válce opustili své domovy a našli útočiště v Polsku, cítili bezpečně,“ podotkl dále Zelenskyj.
U části polské veřejnosti v posledních měsících posílily protiukrajinské nálady. Tusk v úterý vyzval veřejnost i politiky, aby se postavili proti násilí vůči ukrajinskými imigrantům a přestali přiživovat nacionalistické vášně.
Podle webu Rzeczpospolita to prohlásil poté, co tři muži v neděli v polské Vratislavi brutálně napadli ukrajinský pár. Šlo o další z řady podobných nenávistných činů, o nichž v posledních týdnech informují polská média.