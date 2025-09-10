Do Polska mířilo nejméně osm dronů, řekl Zelenskyj. Mluví o eskalaci války

Do polského vzdušného prostoru v noci mířilo nejméně osm dronů, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a označil to za eskalaci. Podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sybihy Rusko rozšiřuje svou válku, zkouší Západ a stává se agresivnějším. Sybiha vyzval spojence k zapojení jejich protivzdušné obrany do sestřelování dronů a raket v ukrajinském vzdušném prostoru.
„Dnes došlo k další eskalaci – rusko-íránské šáhedy operovaly ve vzdušném prostoru Polska, ve vzdušném prostoru NATO. Nešlo jen o jeden šáhed, což by se dalo nazvat nehodou, ale o nejméně osm útočných dronů namířených na Polsko,“ poznamenal prezident země, která se ruské agresi brání už od roku 2022.

Ukrajina je připravena poskytnout Varšavě údaje o útoku. Partnerům také nabídl pomoc se zřízením systému výstrahy pro případ, že by se podobné incidenty opakovaly. Je podle něj stále více náznaků, že Moskva vyslala bezpilotní prostředky na Polsko záměrně.

Válka se vyostřuje, jsou náznaky, že Rusko drony poslalo úmyslně, řekla Kallasová

Rusko podle něj zkouší, co si může dovolit, a je třeba na to tvrdě zareagovat. „Rusové musí pocítit důsledky. Rusko musí cítit, že válku nelze rozšířit a že ji bude nutné ukončit,“ uvedl Zelenskyj s tím, že je zapotřebí tvrdá společná reakce Ukrajiny, dalších evropských zemí a také Spojených států. „Děkuji všem, kteří pomáhají,“ dodal s tím, že „přestávka v sankcích trvá příliš dlouho“ a že oddalování postihů vůči „Rusku a jeho komplicům pouze zvyšuje brutalitu útoků“.

Podle prezidenta celkem Rusko na Ukrajinu v noci vyslalo asi 415 dronů různých typů a více než 40 řízených střel a balistických raket. Celkem čelilo útoku patnáct ukrajinských oblastí. Jeden člověk zahynul.

Polský vzdušný prostor narušily ruské drony, Varšava nařídila jejich sestřelení

Podobně reagoval také poradce šéfa Zelenského kanceláře Mychajlo Podoljak, podle něhož se ze strany Ruska jednalo o „cílený, promyšlený a účelový dronový útok na Polsko“, jehož cílem bylo zkoušet, jak Západ zareaguje. Podle Podoljaka Rusko dobrovolně válku neukončí. „Žít v iluzi, že je možné dělat ústupky agresorovi (Rusku) skrze kompromisy v jeho prospěch pouze povede k velmi brzké nevyhnutelné obrovské tragédii pro mnoho evropských zemí,“ dodal s tím, že Rusko chce evropské spojence zastrašit a „přivyknout je myšlence na možnost a nezbytnost války“.

Sybiha žádá spojence o sestřelování dronů

„Ruské drony, které během masivního útoku na Ukrajinu vletěly do Polska, ukazují, že Putinův pocit beztrestnosti stále roste, protože nebyl dostatečně potrestán za své předchozí zločiny. Putin jen dál eskaluje, rozšiřuje svou válku a zkouší Západ. Čím déle se nesetkává s žádnou silnou odpovědí, tím je agresivnější,“ uvedl Sybiha.

Slabá reakce by v tuto chvíli podle Sybihy Rusko jen povzbudila k vysílání dalších dronů i raket hlouběji do Evropy.

„Tato situace ukazuje, že je konečně nutné přijmout rozhodnutí, aby bylo možné využívat prostředky protivzdušné obrany partnerských zemí v sousedních státech k sestřelování dronů a raket v ukrajinském vzdušném prostoru, včetně těch, které se blíží k hranicím NATO,“ dodal šéf ukrajinské diplomacie s tím, že Kyjev tento postup navrhuje dlouhodobě a že jde o otázku kolektivní bezpečnosti.

Kromě toho Sybiha také vyzval k okamžitému zavedení tvrdších sankcí proti Rusku. „Putin začne mírová jednání brát vážně, pokud bude čelit transatlantickému tlaku. Ruskou válečnou mašinérii je třeba zastavit, a to je možné pouze silou, nikoliv slabostí,“ uzavřel Sybiha.

Rusové zasáhli v Polsku několik domů. K dronům se nepřibližujte, varují úřady

Polsko v noci na středu sestřelilo bezpilotní letouny, které narušily jeho vzdušný prostor v době ruských útoků proti Ukrajině. Polská armáda krátce před 4:00 SELČ informovala, že drony opakovaně narušily vzdušný polský prostor, operační velitelství poté uvedlo, že nařídilo použít zbraně a část strojů byla sestřelena. Situaci potvrdil premiér Donald Tusk, který už o vývoji informoval generálního tajemníka NATO Marka Rutteho.

Ráno našla polská policie poškozený dron ve východopolské vesnici Czosnówka, která leží nedaleko hranic s Běloruskem. Polský prezident Karol Nawrocki oznámil, že se se ve středu skuteční zasedání polské bezpečnostní rady s premiérem Tuskem, který svolal také jednání vlády.

