Páteční návštěva Zelenského ve Varšavě „je dobrou informací pro Polsko, pro Kyjev i celý náš region – a špatnou informací pro Moskvu a Ruskou federaci,“ řekl národněkonzervativní prezident Nawrocki.
To, že přijal ukrajinského prezidenta, je podle něho důkazem toho, že v otázkách strategické spolupráce a bezpečnosti jsou Polsko, Ukrajina a další demokratické země vyznávající demokratické hodnoty spolu. „O tom nikdy nebylo pochyb,“ ujistil Nawrocki.
Zelenskyj varoval, že pokud padne nezávislá Ukrajina, Rusko půjde dál do Evropy. „Bez nezávislosti Ukrajiny vstoupí Moskva do Polska,“ řekl. Ukrajina podle něj Polsku nabízí konzultace ohledně obrany před nepřátelskými drony a ohledně bezpečnosti na moři.
Prezidenti spolu jednali o možném předání bojových letounů MiG-29 Ukrajině. Tyto stroje sovětské výroby se polské letectvo v nejbližší době chystá vyřadit a šest až osm by jich mohla získat Ukrajina, která by za to Polsku poskytla své protidronové technologie. „Usilujeme o symetrické partnerství,“ řekl Nawrocki. Otázka protidronové obrany pro Polsko nabrala naléhavosti poté, co v září do jeho vzdušného prostoru pronikla asi dvacítka ruských bezpilotních letounů.
Nawrocki je politickým spojencem největší polské opoziční strany, národněkonzervativního Práva a spravedlnosti. Jeho vztahy s proevropskou vládou premiéra Donalda Tuska jsou napjaté. V kampani před prezidentskými volbami letos na jaře Nawrocki sice vyjadřoval podporu Ukrajině bránící se ruské invazi, pod heslem „Polsko a Poláci na prvním místě“ ale kritizoval například pomoc poskytovanou ukrajinským válečným uprchlíkům v Polsku.
Nawrocki patří ke stoupencům amerického prezidenta Donalda Trumpa a v pátek řekl, že šéf Bílého domu „je jediným lídrem na světě, který je připravený přinutit (ruského prezidenta) Vladimira Putina, který nedodržuje dohody, aby podepsal mír“.
Polští analytici upozorňují, že pro Zelenského je důležité, aby si s Nawrockým vybudoval dobré vztahy vzhledem k tomu, že mezi Poláky roste ohledně poskytování pomoci Ukrajině skepse. Varšava přitom od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 patří mezi nejpevnější spojence Kyjeva.
Wojciech Przybylski, šéf nadace Res Publica, řekl, že dobrý vztah s Nawrockým, kterému se před volbami dostalo podpory od Trumpa, by pro Zelenského mohl mít velkou hodnotu. „Zelenskyj potřebuje spojence a kruhy, kteří mají nějaké vazby na Donalda Trumpa,“ řekl Przybylski.