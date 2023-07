Zatkněte mě, nechci na frontu. Ukrajinská policie řeší nové případy

Válka s sebou přinesla větší dostupnost zbraní. Zvláště na osvobozených územích na ně lze narazit snadno. Policii to komplikuje a přidělává práci, protože s přítomností zbraně hrozí u každého rozkolu mnohem větší riziko špatného konce.

„Podle mého názoru je to mnohem nebezpečnější než před válkou,“ řekl stanici Rádio Svobodná Evropa kyjevský policista Bohdan. „Když reagujeme na zavolání, nevíme, zda u sebe lidé nemají zbraně.“

Bohdan si vzpomíná na incident, který se odehrál před měsícem – tři muži po hádce a výměně urážek začali střílet na skupinu jiných mužů. Jeden měl samopal, který předtím našel. Policisté mu ho zabavili.

Na hlídky Bohdan chodí se svým parťákem Vladem. Původně byli tři, mnozí stráži zákona ale vstoupili do armády, a policie se tudíž potýká s nedostatkem lidí.

Ruské údery staví policisty před nové situace. Museli už například vytahovat lidi z trosek, kvůli výpadkům proudu zachraňovali lidi uvázlé ve výtazích. Vlivem nedostatku osvětlení též přibylo dopravní nehod, u nichž musí policie asistovat.

Policisté si vzpomínají, jak řešili dopravní nehodu, zatímco jim nad hlavou přelétala ruská raketa. Zatímco oni chtěli co nejdříve na místo jejího dopadu, řidiči žádali nejdřív dokončit nezbytné papírování.

„Naši lidé jsou neporazitelní, protože i když létají rakety a ozývají se výbuchy, oni přemýšlejí o administrativě týkající se auta,“ řekl listu The New York Times policista Stanislav Skrypnyk hrdě.

Během protileteckých poplachů policisté projíždějí opuštěnými ulicemi a nechávají z megafonů znít nahrané varovné zprávy vyzývající obyvatele, aby se ukryli. Vláda zavedla přísnější bezpečnostní opatření poté, co v květnu jedna rodina nebyla schopna dostat se během ruského útoku do protileteckého krytu. Strážníci nyní musí zaznamenat, že skutečně vysílají varování.

Dejte mě do vězení, žádal muž z Bachmutu

Jsou též pověřeni zadržováním těch, kteří porušují noční zákaz vycházení. V jednom případně Bohdanovi a Vladanovi zavolal muž, který je žádal, aby jej za porušení zákazu zatkli. To ale nebylo v jejich moci.

Muž je přesto dále prosil, aby ho poslali za mříže. „Co můžu udělat, abych šel do vězení? Pokud chcete, můžu vám zničit okno v autě,“ vyzvídal muž. Policisté brzy zjistili, co je důvodem jeho nutkavé potřeby. Muž evakuovaný z Bachmutu byl vyděšený z návratu na frontu.

Vysoká míra stresu se promítá do nárůstu počtu případů domácího násilí. K tomu přispívá i rozšířené pití alkoholu, jehož prostřednictvím se Ukrajinci pokouší zapomenout na hrůzy invaze. Podle Vladana by se prodej alkoholu měl zakázat či by se aspoň měly tvrději postihovat případy opilosti, jako tomu bylo na počátku války, aby se zamezilo násilnostem.