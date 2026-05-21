Z korupce jsou podezřelí policejní velitelé v Ivano-Frankivské, Ternopilské a Žytomyrské oblasti.
Zajišťovali hladký chod sítě „pornokanceláří“, ve kterých se vyráběla a přes internet šířila videa erotického a pornografického charakteru, informoval generální prokurátor Ruslan Kravčenko.
SBU oznámila, že kvůli podezření z korupce zadržela náčelníka hlavní správy policie v Ivano-Frankivské oblasti, prvního zástupce náčelníka v Ternopilské oblasti, zástupce náčelníka v Žitomirské oblasti a také jednoho policejního řidiče, který v případu figuruje jako kurýr.
Na Ukrajině je výroba, prodej a šíření pornografie trestným činem, za který hrozí tresty sahající od pokuty ve výši 1700 hřiven (asi 800 korun) až po sedm let za mřížemi.
Před dvěma lety byl parlamentu předložen návrh zrušit trestnost za pornografii, ale zákon dosud nebyl přijat. Ukrajinské úřady také trestně stíhají pornoherce a pornoherečky za neplacení daní.