VIDEO: Výsadek v pekle. Ukrajinští speciálové ukázali boje v Pokrovsku

Autor:
  10:50
Vrtulník dosedající do rozbahněného pole, velitelé pořádající porady nad rozostřenými mapami a nálety kamikaze dronů na ruské pozice v rozbombardovaných panelácích. Ukrajinská vojenská rozvědka HUR ukázala záběry z pouličních bojů v Pokrovsku v Doněcké oblasti na východě země.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Na záběrech zveřejněných na Telegramu je vidět příslušníky Timurovy speciální jednotky, elitního uskupení pověřeného nejriskantnějšími misemi v ruském týlu. Své jméno nese podle legendami opředeného velitele s přezdívkou Timur, který před dvěma lety vyvěsil ukrajinskou vlajku na okupovaném Krymu.

HUR tvrdí, že výsadek v Pokrovsku proběhl úspěšně, speciální jednotky obsadily stanovené pozice a prorazily koridor pro poslední ukrajinské jednotky v obklíčeném městě. „Pokračujeme v bojové činnosti. Zaměřili jsme se na zastavení pokusů nepřítele dostat naši logistiku pod palebnou kontrolu,“ hlásí tajná služba vedená generálporučíkem Kyrylo Budanovem.

Ukrajinská vojenská rozvědka HUR provedla výsadek v Pokrovsku.
Ukrajinská rozvědka HUR ukázala záběry z výsadku v Pokrovsku. (2. listopadu 2025)
Ukrajinská rozvědka HUR ukázala záběry z výsadku v Pokrovsku. (2. listopadu 2025)
Situace na bojišti u Pokrovsku z 2. listopadu 2025
17 fotografií

Bitva o kdysi šedesátitisícové město trvá už více než patnáct měsíců a nyní se podle všeho chýlí k závěru. Koncem října do centra začaly pronikat ruské diverzní skupiny a podařilo se jim uchytit v zástavbě. Ukrajinské zdroje připouštějí, že Rusové se dostali už prakticky do všech čtvrtí a město se přeměnilo v „šedou zónu“, tedy v zemi nikoho.

Ukrajinský prezident v pondělí zdůraznil, že právě v Pokrovsku se dnes odehrávají nejprudší boje. „Asi šestadvacet až třicet všech bojových operací z celé fronty probíhá v Pokrovsku. A asi padesát procent všech KABů (ruské letecké pumy, pozn. red.) směřuje na Pokrovsk. Asi chápete, že naše síly to mají velice složité,“ uvedl Volodymyr Zelenskyj.

Z Pokrovsku je šedá zóna. Rusové pronikli do všech čtvrtí, tvrdí ukrajinský voják

Kyjev zatím trvá na tom, že Pokrovsk není zcela ztracený. Ukrajinští experti nicméně doporučují, aby se poslední obránci města včas stáhli. Rozstřílené město ostatně vydrželi bránit daleko déle, než se loni touto dobou předpokládalo.

„Obrana Pokrovsku v roce 2025 se vzhledem k okolnostem dá považovat za pozoruhodný úspěch. Její hlavní výsledek však bude záležet na rozhodnutí armády: zda se pokusí obranu města ještě opevnit, nebo jestli provede organizované stažení na lepší pozice,“ soudí ukrajinský vojenský bloger s přezdívkou Tatarigami.

Srovnání situace na bojišti u Pokrovsku z 2. října a 2. listopadu 2025:

Situace na bojišti u Pokrovsku z 2. října 2025
Situace na bojišti u Pokrovsku z 2. listopadu 2025
Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

Nehoda ochromila dopravu na D1. Pro zraněného letěl vrtulník

Dopravu v okolí 26. kilometru D1 směrem na Prahu zkomplikovala dopoledne nehoda nákladního automobilu a dodávky, při níž se zranil jeden z řidičů. Dálnice byla v průběhu zásahu záchranářů a odklízení...

4. listopadu 2025  10:24,  aktualizováno  11:17

Poslankyně SPD Němcová čelí podezření, že opsala až polovinu diplomové práce

Nově zvolená poslankyně za SPD Irena Němcová čelí podezření z plagiátorství. Zhruba polovinu diplomové práce údajně opsala z již dříve napsaných odborných textů. Zjištění přinesl Radiožurnál a server...

4. listopadu 2025  10:54

VIDEO: Výsadek v pekle. Ukrajinští speciálové ukázali boje v Pokrovsku

Vrtulník dosedající do rozbahněného pole, velitelé pořádající porady nad rozostřenými mapami a nálety kamikaze dronů na ruské pozice v rozbombardovaných panelácích. Ukrajinská vojenská rozvědka HUR...

4. listopadu 2025  10:50

Pražský arcibiskup Graubner se vyjádří k úmrtí kardinála Duky

Přímý přenos

Pražský arcibiskup Jan Graubner přednese v Arcibiskupském paláci krátké sdělení k úmrtí kardinála Dominika Duky. Graubner bude také prvním, kdo se zapíše do kondolenční knihy. Přímý přenos brífinku...

4. listopadu 2025  10:42

USA poslaly OSN návrh na zřízení mezinárodních sil v Gaze

Spojené státy v pondělí poslaly několika členům Rady bezpečnosti OSN návrh rezoluce na zřízení mezinárodních sil v Pásmu Gazy. Návrh rezoluce označený jako „citlivý, ale nikoliv tajný“ by dal USA a...

4. listopadu 2025  10:33

V pražském Kamýku vzplál byt. Hasiči evakuovali 10 lidí, jedna žena je popálená

Úterní ranní požár v ulici Cuřínova v pražském Kamýku zaměstnal tři jednotky hasičů. V prvním patře bytového domu začalo hořet v jedné místnosti. Jedna žena utrpěla popáleniny na horní polovině těla....

4. listopadu 2025  8:29,  aktualizováno  10:23

Laskavý hlas, statečný učitel. Fiala, Babiš nebo Strach vzpomínají na Duku

Smrt kardinála Dominika Duky zasáhla jeho blízké, nejbližší spolupracovníky i politiky. Petr Fiala ocenil jeho roli při obnově církve po konci komunistického režimu v Česku. Podle Andreje Babiše byl...

4. listopadu 2025  7:49,  aktualizováno  10:21

Do vchodu Penny marketu naboural bagr, řidiče patrně postihly zdravotní potíže

Kuriózní nehoda se stala kolem sedmé hodiny ráno v Havlíčkově Brodě. Bagr narazil do prodejny Penny market, kde prorazil vestibul. Při nehodě se nakupujícím ani personálu obchodu nic nestalo. Na vině...

4. listopadu 2025  10:16

V milovické firmě na autodíly hořelo, požár způsobil škodu za sedm milionů

Ve firmě AAS Automotive v Milovicích na Nymbursku, která vyrábí střešní nosiče a další příslušenství pro automobilový průmysl, vypukl v pondělí požár. Hasiči z objektu evakuovali 58 lidí, jeden hasič...

4. listopadu 2025  9:59

Nacionalisté v Polsku zvou na oslavy nezávislosti předělávkou nacistického plakátu

Nacionalisté v polské Vratislavi použili k pozvání na svůj pochod na svátek polské nezávislosti 11. listopadu plakát, který je upravenou verzí plakátu z dob nacistického Německa a Adolfa Hitlera....

4. listopadu 2025  9:51

Merz chce dostat Syřany pryč z Německa. Pozval Šaru, aby s ním probral deportace

Německý kancléř Friedrich Merz pozval prozatímního syrského prezidenta Ahmada Šaru do Německa. Chce s ním jednat o deportacích Syřanů s trestním záznamem v Německu. Merz také zdůraznil, že občanská...

4. listopadu 2025  9:18

Starbucks prodává většinu byznysu v Číně. Plánuje v zemi dvacet tisíc kaváren

Americký kavárenský řetězec Starbucks prodá kontrolní podíl ve svém podnikání v Číně investiční společnosti Boyu Capital. Hodnota transakce činí čtyři miliardy amerických dolarů (84,5 miliardy Kč)....

4. listopadu 2025  8:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.