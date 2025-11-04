Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Na záběrech zveřejněných na Telegramu je vidět příslušníky Timurovy speciální jednotky, elitního uskupení pověřeného nejriskantnějšími misemi v ruském týlu. Své jméno nese podle legendami opředeného velitele s přezdívkou Timur, který před dvěma lety vyvěsil ukrajinskou vlajku na okupovaném Krymu.
HUR tvrdí, že výsadek v Pokrovsku proběhl úspěšně, speciální jednotky obsadily stanovené pozice a prorazily koridor pro poslední ukrajinské jednotky v obklíčeném městě. „Pokračujeme v bojové činnosti. Zaměřili jsme se na zastavení pokusů nepřítele dostat naši logistiku pod palebnou kontrolu,“ hlásí tajná služba vedená generálporučíkem Kyrylo Budanovem.
Bitva o kdysi šedesátitisícové město trvá už více než patnáct měsíců a nyní se podle všeho chýlí k závěru. Koncem října do centra začaly pronikat ruské diverzní skupiny a podařilo se jim uchytit v zástavbě. Ukrajinské zdroje připouštějí, že Rusové se dostali už prakticky do všech čtvrtí a město se přeměnilo v „šedou zónu“, tedy v zemi nikoho.
Ukrajinský prezident v pondělí zdůraznil, že právě v Pokrovsku se dnes odehrávají nejprudší boje. „Asi šestadvacet až třicet všech bojových operací z celé fronty probíhá v Pokrovsku. A asi padesát procent všech KABů (ruské letecké pumy, pozn. red.) směřuje na Pokrovsk. Asi chápete, že naše síly to mají velice složité,“ uvedl Volodymyr Zelenskyj.
Kyjev zatím trvá na tom, že Pokrovsk není zcela ztracený. Ukrajinští experti nicméně doporučují, aby se poslední obránci města včas stáhli. Rozstřílené město ostatně vydrželi bránit daleko déle, než se loni touto dobou předpokládalo.
„Obrana Pokrovsku v roce 2025 se vzhledem k okolnostem dá považovat za pozoruhodný úspěch. Její hlavní výsledek však bude záležet na rozhodnutí armády: zda se pokusí obranu města ještě opevnit, nebo jestli provede organizované stažení na lepší pozice,“ soudí ukrajinský vojenský bloger s přezdívkou Tatarigami.
Srovnání situace na bojišti u Pokrovsku z 2. října a 2. listopadu 2025: