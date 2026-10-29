Válka se zakopává pod zem. Ukrajinci a Rusové bojují v potrubí, učí se u Hamásu

Už před rokem jsem napsal, že válka se přesunuje pod zem.
Kill zóny se rozšiřují, obě strany používají drony čtyřiadvacet hodin denně. Válka se skutečně přesunuje pod zem, ale zatím jen částečně.
Co nás čeká? Stovky kilometrů podzemních komunikací a tunelů, kterými budou jezdit pozemní robotické komplexy NRK. Včetně těch zcela autonomních s umělou inteligencí.
Už teď musíme promýšlet, jak pod zemí udržovat spojení. Možná prostřednictvím kilometrů a kilometrů optických vláken. Ale možná se také vrátíme k polním telefonům, jen budou fungovat na optice.
Také musíme už nyní uvažovat o razicích strojích a fabrikách na beton, protože Rusové nám nedávno jednu z nich zasáhli.
Nemůžeme těžit ze zkušeností Hamásu. Ruská federace ano, protože jsou přátelé. Válka potrvá ještě dlouho. Ve vzduchu, na moři, na zemi, v kosmu i pod zemí... A právě v podzemí přechází z taktické úrovně na operativní.
Těmito slovy shrnul poslední výkřik válečné taktiky na donbaské frontě ukrajinský důstojník (původním povoláním divadelní herec) Myroslav Hai. Není to dystopická sci-fi, ale poučení z mise, kterou provedli bojovníci 13. brigády Chartija nedaleko Kupjansku na východě Charkovské oblasti.
Zápach plynu a tlejících mrtvol byl tak silný, že vojáci museli mít plynové masky a uniformy si museli později několikrát vyprat v octu.