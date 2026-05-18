„Příšerná chyba, soudruzi?“ Rusové zasáhli u Oděsy čínskou loď, hlásí Ukrajinci

Autor:
12:10
Mluvčí ukrajinského námořnictva Dmytro Pletenčuk uvedl, že ruský dron zaútočil v Černém moři na čínskou obchodní loď. „Stala se příšerná chyba, soudruzi?“ ptá se Pletenčuk Moskvy, kterou pojí s Pekingem strategické partnerství.
Nákladní loď KSL DEYANG (18. května 2026) | foto: Reuters

Podle námořnictva ruský dron ráno poblíž Oděsy zaútočil na nákladní loď KSL DEYANG, která se plaví pod vlajkou Marshallových ostrovů. Vlastní ji Čína a jsou na ní čínští námořníci.

Pletenčuk uvedl, že útok, který si nevyžádal oběti, je „něčím novým“.

Jednoho mrtvého a čtyři desítky zraněných si pak na Ukrajině vyžádaly další ruské útoky, informovaly v pondělí ukrajinské úřady. Ruská armáda proti Ukrajině poslala 22 raket a střel s plochou dráhou letu a přes 520 dronů, uvedly ukrajinské vzdušné síly.

Hlavním cílem bylo podle nich Dnipro a Dněpropetrovská oblast. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj znovu apeloval na evropské spojence, že Ukrajina potřebuje posílit protivzdušnou obranu. Ruské úřady informovaly o dvou mrtvých, které zabil ukrajinský dron na západě Ruska.

Šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža ráno na platformě Telegram napsal, že Rusko na tento region útočilo s nasazením dronů, různých střel, dělostřelectva a leteckých bomb. Zraněných je celkem 26 lidí.

Jen v Dnipru utrpělo zranění 18 lidí, mezi nimi dvouletá dívka a desetiletý chlapec. Poškozeny byly výškové i rodinné domy, náboženské zařízení či budova vysoké školy. V dřívějším příspěvku Hanža uvedl, že zasažena byla obytná čtvrť a vypuklo několik požárů.

V největším ukrajinském přístavu Oděse ruské drony zasáhly obytné budovy, školu, školku a blíže neurčené objekty infrastruktury. Zraněn byl jedenáctiletý chlapec a devětapadesátiletý muž, uvedl velitel městské vojenské správy Serhij Lysak. Šéf regionální vojenské správy Oleh Kiper zveřejnil snímek hořící historické budovy.

Ruský noční útok na Dněpr a Dněpropetrovskou oblast trval více než šest hodin, uvedl Zelenskyj a zmínil škody na civilní infrastruktuře. Upozornil také na nálet dronů na Oděsu, při němž byla zasažena zmíněná čínská loď. „Rusové nemohli nevědět, která loď je na moři,“ napsal Zelenskyj. Dodal, že ruské útoky zasáhly osm regionů a způsobily desítky zraněných včetně dětí. Zdůraznil, že Ukrajina potřebuje posílit protivzdušnou obranu hned teď.

Tři zraněné hlásí úřady Záporožské oblasti. Jednoho mrtvého a devět zraněných si od nedělního do dnešního rána vyžádaly ruské útoky na mnoho vesnic v Chersonské oblasti i na samotný Cherson. Podle šéfa oblastní vojenské správy Oleksandra Prokudina ruská armáda útočila na sociální infrastrukturu a obytné čtvrti.

Protivzdušná obrana podle ukrajinských vzdušných sil zneškodnila čtyři z osmi střel s plochou dráhou letu Iskander-K a 503 z 524 dronů. Osmnáct raket a střel a 16 útočných dronů zasáhlo 34 míst, na dalších 11 místech se zřítily trosky sestřelených dronů.

Ruská protivzdušná obrana v noci zneškodnila 50 ukrajinských dronů, tvrdí ruské ministerstvo obrany. Moskevský starosta Sergej Sobjanin informoval o zničení dvou dronů letících na ruskou metropoli. Ukrajinský dron zabil dva lidi a další dva zranil ve vsi Borisovska v Belgorodské oblasti na západě Ruska, informovaly místní úřady.

Ukrajina už pátým rokem vzdoruje rozsáhlé ruské invazi, jejíž součástí jsou vzdušné útoky prováděné oběma stranami. Informace z bojiště nelze nezávisle ověřit.

Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty. OSN nedávno potvrdila, že ve válce přišlo o život více než 15 tisíc civilistů, včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí organizace zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.

Jak ušetřit čas i peníze díky správné technice na zahradu

Akční letáky
