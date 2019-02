Ukrajinec mořil dítě hlady jak v koncentráku. Myslel si, že je nevlastní

Chlapeček vážil v době, kdy ho zachránili, pouhých sedm kilogramů, tedy jako několikaměsíční kojenec. Krkavčí otec, který působil jako člen zastupitelstva města Novoukrajinka v centrální části země, čeká nyní ve vazbě do začátku března na výsledky vyšetřování.

Podle tiskové zprávy státního zastupitelství Kirovogradského kraje je mimo jiné podezřelý z pokusu o vraždu. Přitěžující okolností je i krutost, s jakou s dítětem zacházel.

Oleksandr Molčenko na webu zastupitelstva Novoukrajinky

„Sankce stanoví trest za tento druh trestného činu od 10 do 15 let vězení, nebo doživotního vězení,“ upozornila před několika dny prokuratura.



Podle webu gazeta.ua se musel muž podrobit psychiatrickému vyšetření, protože před vyšetřovateli hodně mluvil z cesty. Podle všeho však odborníci neshledali, že by byl nepříčetný.

Matku dítěte, která se nedokázala syna zastat, vedou vyšetřovatelé ve svém spisu jako podezřelou ze spolupachatelství. Syn se staršími sestrami skončili v péči sociální služby. Úřady se na podzim rozhodly odebrat ženě i muži na děti rodičovská práva.



„Vyšetřování ukázalo, že dítě nedostávalo úmyslně najíst. Podezřelý se pokusil ho vyhladovět k smrti,“ uvedl v létě podle ukrajinských médií mluvčí místní prokuratury Vitalij Molug.

Molčenkovi (vlevo) sděluje úředník podezření z neplnění rodičovských povinností.

Molčenko, kterého sousedé označují za notorického kverulanta, jenž si vymohl například kontrolu místní márnice, aby si ověřil, zda správně fungují mrazící boxy pro mrtvoly, podezíral svou ženu z nevěry.

Poté, co Vladislava přivedla na svět, dospěl k domněnce, že otěhotněla s jiným mužem. Podle ukrajinského serveru cbn.com.ua totiž zjistil, že si v době, kdy byl jejich vztah v krizi, dala na internetové sociální síti inzerát, že hledá novou známost.

Drželi ho v kleci

Podle policejní zprávy museli muži zákona vtrhnout loni v srpnu do domu násilím. Když rozbili přední dveře domu, chlapce našli v dřevěné kleci, kde byl v tak zbědovaném stavu, že mu doslova zbývalo už jen pár dní života.

Ležel ve vlastních výkalech a obklopoval ho roj much, podvýživa uvedla pediatrička Ljudmila Ljašenková, která se záchranné akce společně se sociálními pracovníky zúčastnila.

Chlapec poprosil zachránce o chleba a vodu a vůbec se nemohl postavit na nohy. Lékaři u něho navíc diagnostikovali zápal plic. Po dvou týdnech v nemocnici se dítě již znatelně zotavilo. A to natolik, že začalo chodit a hrát si s hračkami, které dostalo. Poprvé také Vladislav například zjistil, co je to bonbón.

Půl roku po vysvobození už chlapec dohnal svou ztrátu. Váží 15 kilogramů, což už se považuje za přiměřenou hmotnost pro jeho věk.