náhledy
Ukrajinské drony v rámci války s Ruskem už necílí pouze na rafinerie a ropné terminály ve vnitrozemí nepřátelské země. Zasahují také cisterny a náklaďáky na silnicích mířících přes okupovaná teritoria jižní Ukrajiny na Krym. V kritickém úseku významné federální silnice už platí omezení dopravy.
Autor: Profimedia.cz
Federální silnice R-280 „Novorusko“ má pro Rusko obrovský dopravní, strategický ale i emocionální význam.
Autor: Profimedia.cz
Pro Rusy mířící na dovolenou představuje vítané spojení z Rostova na Donu na Krym. Či spíše představovala.
Autor: Profimedia.cz
Jde také o symbol srůstání Ruska s anektovanými ukrajinskými regiony, především se Záporožskou, Chersonskou a Doněckou oblastí.
Autor: Profimedia.cz
Názvem „Novorusko“ silnice připomíná imperiální označení z časů Kateřiny Veliké, které Moskva používá k legitimizaci okupace jihovýchodu Ukrajiny.
Autor: Profimedia.cz
Obrovské území Ruska, které bylo tradičně považováno za jeho výhodu, se v poslední době stalo jeho strategickou zranitelností. Ochránit celou zemi a k tomu i okupované oblasti je fyzicky nemožné, uvádí.
Autor: Profimedia.cz
Silnice R-280 je alternativní trasou ke Kerčskému mostu, na nějž Ukrajinci už několikrát udeřili a přes který nákladní auta již vůbec nejezdí.
Autor: Profimedia.cz
Více než pět set kilometrů dlouhá silnice za poslední tři roky prošla podstatnou modernizací: rozšiřuje se na čtyři pruhy, staví se obchvaty, opravují mosty a zvyšuje se kapacita pro vojenskou logistiku.
Autor: Profimedia.cz
Kolaborantský šéf Chersonské oblasti Vladimir Saldo ale o víkendu nařídil v nejohroženější části R-280 omezení kamionové dopravy.
Autor: Profimedia.cz
Nařízení platí „do odvolání“ a výjimku z něj mají jen vojenské náklaďáky, přeprava léků, paliva, některých potravin a techniky určené k opravám infrastruktury.
Autor: Profimedia.cz
Okupační orgány si od omezení dopravy slibují plynulejší provoz, protože životně důležitá trasa se od začátku května stala častým cílem dronů středního doletu.
Autor: Profimedia.cz
„Účelem bylo snížení provozu, aby se vojenská technika a cisterny mohly pohybovat vysokou rychlostí a bez překážek. Tím se sníží riziko útoku bezpilotních prostředků,“ uvádí ukrajinský analytický projekt Oko Hora. Podle kritiků teď Ukrajinci mohou neomylně pálit právě na vojenskou techniku.
Autor: Profimedia.cz