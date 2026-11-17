Ruská protivzdušná obrana v pondělí večer a v noci na úterý zničila na 800 bezpilotních letounů, které mířily do Moskevské oblasti, oznámil na Telegramu starosta Moskvy Sergej Sobjanin. Z toho 321 bylo zneškodněno v těsné blízkosti hlavního města, dodal.
Moskevská letiště Vnukovo, Domodědovo a Žukovskij omezila provoz, toto dočasné opatření ale podle ruské státní agentury TASS již zrušila. Ukrajina se k rozsáhlému dronovému útoku zatím nevyjádřila. Podle TASS jde o jeden z největších ukrajinských útoků na Moskevskou oblast za poslední dva roky.
Moskva současně tvrdí, že ruské síly v noci podnikly rozsáhlý útok na vojensko-průmyslová a dopravní zařízení v Kyjevě, Záporoží a dvou ukrajinských regionech.
O útocích informuje také Ukrajina. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uvedl, že při pondělním útoku byly ve městě zasaženy dva důležité mosty a také důležitá infrastruktura. O případných obětech se nezmínil.
Ukrajinská armáda mezitím v úterý v noci podruhé během 24 hodin zaútočila na Krymský most spojující okupovaný Krym s ruskou pevninou, oznámil na telegramu Sergej Aksjonov, Moskvou dosazený šéf autonomní vlády na okupovaném Krymu. Provoz na mostě byl pozastaven, dodal.
„Byly poškozeny systémy kritické infrastruktury“
„Předběžně jde o zásahy do Severního a Jižního mostu v hlavním městě,“ napsal Kličko na telegramu o úderech v Kyjevě.
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Dron vychýlil oblouk Krymského mostu a ochromil silniční dopravu
„V důsledku nepřátelského útoku byly poškozeny systémy kritické infrastruktury. V některých oblastech dochází k výpadkům dodávek vody a tepla,“ doplnil o půl hodiny později. Svědci agentury Reuters už předtím hlásili sérii hlasitých výbuchů ve městě.
Ruské síly spustily už na začátku listopadu a také v říjnu sérii útoků na mosty přes Dněpr v Kyjevě.
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Ukrajina zasáhla Moskvu i Krymský most. Rusko hlásí rekord sestřelených dronů
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že Rusko plánuje večer, v noci na úterý a v úterý nové rozsáhlé útoky na ukrajinské cíle. Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi rozpoutané na příkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina. Součástí bojů jsou také prakticky každou noc vzdušné údery na obou stranách.