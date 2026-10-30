Dmytru Lubincovi není co závidět.
Ukrajinský zmocněnec pro lidská práva si dnes ze všeho nejvíc musí připadat jako rukojmí – rukojmí ruské armády, Putinova propagandistického aparátu, Trumpovy administrativy, která se před volbami do Kongresu chce blýsknout úspěchem, a v neposlední řadě i ukrajinské veřejnosti, jež má k jeho cestě do Olešek řadu otázek.
Je to téměř neuvěřitelná věc: ruští a ukrajinští představitelé se zdraví stiskem ruky. Je noc, jsme na čerpací stanici v Chersonské oblasti a mluví se rusky.